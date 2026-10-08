معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان قرآنی برای هم‌افزایی بیشتر گفت: انجمن خادمان قرآن کریم، گنجینه‌ای ارزشمند از سرمایه‌های قرآنی کشور است که پژوهشگران، قاریان و هنرمندان در آن گرد هم آمده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ششمین مجمع عمومی انجمن خادمان قرآن کریم با حضور سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجت‌الاسلام حمیدرضا ارباب سلیمانی، معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از مدیران و فعالان قرآنی در سالن اجتماعات سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار شد.

حجت‌الاسلام ارباب سلیمانی، رئیس مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این نشست با اشاره به جایگاه ممتاز این انجمن اظهار کرد: انجمن خادمان قرآن کریم مجموعه‌ای فاخر از نخبگان، پژوهشگران، مؤلفان، مفسران، حافظان، قاریان، ناشران، داوران و هنرمندان قرآنی است که حضور این چهره‌های برجسته در کنار یکدیگر، ظرفیت قابل توجهی برای تقویت فعالیت‌های قرآنی کشور ایجاد کرده است.

وی با استناد به روایتی از امام رضا (ع) مبنی بر اینکه «تَزَاوَرُوا تَحَابُّوا وَ تَصَافَحُوا وَ لَا تَحَاشَمُوا» (یکدیگر را دیدار کنید تا محبت‌ها افزون شود…)، افزود: هدف از برگزاری چنین نشست‌هایی تقویت پیوندهای دوستی و برادری میان اهالی قرآن و فراهم‌سازی بستری برای هم‌افزایی بیشتر جامعه قرآنی است.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به انتظارات موجود از فعالیت‌های این انجمن تصریح کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تلاش دارد تا همواره پشتیبان این انجمن باشد؛ با این حال، با توجه به حجم انتظارات و مطالبات موجود، اعضای انجمن خواستار همراهی و حمایت بیشتر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای پیشبرد برنامه‌های این مجموعه هستند.

حجت‌الاسلام ارباب سلیمانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آیه ۵۷ سوره یونس «یا أَیُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَتْکُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَ شِفاءٌ لِما فِی الصُّدُورِ وَ هُدیً وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِینَ»، خاطرنشان کرد: قرآن کریم موعظه، شفا، هدایت و رحمتی از سوی پروردگار است؛ لذا انتظار می‌رود روح حاکم بر محافل و نشست‌های انجمن خادمان قرآن نیز تجلی‌گر همین چهار عنصر الهی در رویکردها و برنامه‌های جامعه قرآنی باشد.