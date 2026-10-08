به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در متن پیام تسلیت استاندار آمده است: درگذشت هنرمند پیشکسوت و چهره نام‌آشنای تئاتر، رادیو و تلویزیون گیلان، زنده‌یاد یحیی صادقی‌مقدم، موجب تأسف و تأثر فراوان شد.

این هنرمند فقید، سالیان متمادی از عمر پربرکت خود را با عشق، تعهد و دلبستگی به فرهنگ و هنر این سرزمین، در عرصه تئاتر، رادیو وتلویزیون سپری کرد وبا نقش‌آفرینی‌های ماندگار خود، سهمی ارزشمند در خاطراتِ مردم گیلان بر جای گذاشت.

زنده‌یاد صادقی‌مقدم، به ویژه با ایفای نقش محبوب و خاطره انگیز «مش‌رجب» در شبکه استانی باران، به چهره‌ای آشنا و دوست‌داشتنی برای خانواده‌های گیلانی تبدیل شد؛ شخصیتی که با هنرنمایی صمیمانه و شیرین خود، لبخند را بر لبان مخاطبان نشاند و خاطراتی فراموش‌نشدنی در ذهن آنان رقم زد.

بی‌تردید، هنرمندانی که با زبان هنر به زندگی مردم راه می‌یابند و در شادی‌ها و خاطرات آنان سهیم می‌شوند، جایگاهی فراتر از قاب تصویر دارند و نام و یادشان در حافظه فرهنگی جامعه ماندگار خواهد ماند.

فقدان این هنرمند ارزشمند، ضایعه‌ای برای جامعه فرهنگی و هنری گیلان است؛ اما میراث هنری، نقش‌آفرینی‌های خاطره‌انگیز و محبت مردمی که در طول سالیان فعالیت صادقانه خود اندوخت، همچنان زنده و ماندگار خواهد بود.

اینجانب، ضمن ابراز همدردی با خانواده محترم و بازماندگان آن مرحوم، درگذشت این هنرمند پیشکسوت را به جامعه فرهنگی وهنری استان، هنرمندان تئاتر و تلویزیون و عموم مردم فرهنگ‌دوست گیلان، به‌ویژه دوستداران و مخاطبان آثار ایشان، صمیمانه تسلیت عرض می‌کنم.

از درگاه خداوند متعال برای روح آن هنرمند فقید، رحمت و مغفرت واسعه الهی و برای خانواده گرامی، دوستان، همکاران و جامعه هنری استان، صبر، سلامتی و شکیبایی مسئلت دارم.

هادی حق شناس، استاندار گیلان