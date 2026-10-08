پزشکیان رئیس جمهور، صبح امروز با حضور در یکی از بیمارستان‌های تهران از آیت الله نوری همدانی از مراجع تقلید عیادت و در جریان آخرین وضعیت درمانی ایشان قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس جمهور صبح امروز با حضور در یکی از بیمارستان‌های تهران از آیت الله حسین نوری همدانی از مراجع تقلید عیادت و در جریان آخرین وضعیت درمانی ایشان قرار گرفت.

پزشکیان ضمن عیادت از آیت‌الله نوری همدانی در جریان آخرین وضعیت درمان این مرجع تقلید قرار گرفت و برای ایشان از درگاه خداوند متعال، سلامتی، شفای عاجل و بهبودی کامل مسئلت کرد.

روز گذشته نیز حجج‌اسلام والمسلمین رحیمیان، محمدی عراقی، محمدیان و حاج علی‌اکبری به نمایندگی از رهبر معظم انقلاب، ضمن ابلاغ سلام رهبر معظم انقلاب اسلامی به حضرت آیت‌الله نوری همدانی از آخرین روند درمانی و معالجه ایشان مطلع شدند.