در نشست قرارگاه جنگ اقتصادی استان اصفهان، راهکار‌های تأمین و عرضه مستقیم کالا‌های اساسی، بهره‌گیری از ظرفیت بازار‌های دولتی، تأمین زمین برای عرضه محصولات کشاورزی و روش‌های تأمین مالی بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این نشست، عرضه مستقیم کالا‌های دولتی از جمله مرغ و تخم‌مرغ، استفاده از ظرفیت سامانه‌های مرتبط با تجارت و اعتبار‌ها و موضوع رفع تعهدات ارزی، همچنین الزامات مربوط به مجوز‌های خرید و اجاره و ضرورت هماهنگی با دستگاه‌های نظارتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین استفاده از ظرفیت بازار کالا و بازارگاه‌های دولتی و اتاق‌های بازرگانی، تأمین زمین برای ایجاد مراکز عرضه مستقیم میوه، صیفی‌جات و سبزی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای کوتاه‌کردن مسیر عرضه کالا به مصرف‌کننده از دیگر محور‌های این نشست بود.

در بخش دیگری از جلسه، راهکار‌های تأمین مالی طرح‌ها از طریق تسهیلات بانکی و همچنین ظرفیت پذیره‌نویسی و برات‌کارت توسط شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت و شرکت بازرگانی دولتی ایران مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین در این نشست، موضوع طرح «تورم صفر» مطرح شد و استاندار اصفهان بر ضرورت بررسی دقیق‌تر ابعاد و ظرفیت‌های این طرح تأکید کرد و خواستار برگزاری جلسات تخصصی با شهرداری اصفهان برای بررسی ابعاد اجرایی و امکان تحقق آن شد.

در ادامه، درباره رویداد «مانوین» نیز نقطه‌نظرات و پیشنهاد‌هایی با هدف تقویت ابعاد اقتصادی و اجرایی این رویداد مطرح و بررسی شد.

مدیریت انرژی در استان و راهکار‌های هماهنگی و مدیریت بهینه مصرف انرژی نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده در نشست قرارگاه جنگ اقتصادی استان اصفهان بود و حاضران درباره الزامات و راهکار‌های این حوزه تبادل نظر کردند.

کاهش فاصله قیمت تولیدکننده تا مصرف‌کننده

استاندار اصفهان در این نشست با تأکید بر ضرورت واقعی‌سازی قیمت‌ها و جلوگیری از حاشیه‌سازی در بازار گفت: قرارگاه جنگ اقتصادی باید با تدوین تجزیه و تحلیل قیمت و ایجاد مبنای مشخص برای عرضه کالا، فاصله میان قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده را کاهش دهد.

مهدی جمالی‌نژاد در نشست قرارگاه جنگ اقتصادی با دستور کار «تورم صفر» بر ضرورت ایجاد مبنای مشخص برای تعیین قیمت کالا‌ها و تأکید کرد

وی با اشاره به برخی قیمت‌گذاری‌های بازار گفت: هنر این است که قیمت واقعی کالا مشخص شود و در فروشگاه‌های زنجیره‌ای محصول با قیمتی منطقی و پایین‌تر از نرخ بازار به دست مردم برسد.

استاندار اصفهان افزود: متأسفانه مردم در برخی موارد هزینه‌های سنگینی را به دلیل نبود یک مبنای مشخص برای قیمت‌گذاری پرداخت می‌کنند؛ بنابراین قرارگاه باید به سمت تدوین قیمت و تعیین یک عدد مبنا برای کالا‌ها حرکت کند.

وی ادامه داد: تا زمان دستیابی به این دستور العمل می‌توان در یک بازه سه تا شش‌ماهه، عرضه‌های مستقل و شفاف ایجاد کرد تا قیمت واقعی کالا‌ها برای مردم و تولیدکنندگان مشخص شود.

جمالی‌نژاد همچنین بر استفاده از ظرفیت‌های موجود در دستگاه‌های مختلف و بانک مرکزی برای مدیریت شرایط اقتصادی تأکید کرد و گفت: شرایط کشور در هفته‌های پیش‌رو حساس است و همه دستگاه‌ها باید وظیفه خود را به‌درستی انجام دهند و از ظرفیت‌های قانونی برای تأمین و عرضه کالا با قیمت مناسب استفاده کنند.

استاندار اصفهان: از حق استان در تأمین گاز و سوخت کوتاه نمی‌آییم

مهدی جمالی‌نژاد همچنین در جلسه قرارگاه جنگ اقتصادی استان اصفهان که با دستور کار مدیریت انرژی برگزار شد، گفت: باید از هم‌اکنون برای جلسه هفته آینده آماده باشیم و مشخص کنیم که در حوزه گاز و سوخت چه اقداماتی باید انجام شود و سهم استان چگونه باید مطالبه شود.

وی با اشاره به برخی نابرابری‌ها در تأمین انرژی میان استان‌ها افزود: نمی‌توانیم صرفاً شاهد باشیم که استان‌های دیگر سهم بیشتری دریافت کنند و اصفهان در این زمینه عقب بماند؛ بنابراین باید با جدیت از حقوق استان دفاع کنیم.

جمالی‌نژاد با اشاره به ضرورت هماهنگی دستگاه‌های مسئول در حوزه انرژی گفت: باید پیش از تشکیل جلسات، اطلاعات، نیاز‌ها و مطالبات استان به‌صورت دقیق احصا و برای پیگیری در سطح ملی آماده شود تا بتوانیم با دست پر وارد جلسه شویم.

وی همچنین با اشاره به تجربه استان‌های دیگر در پیگیری سهم خود از منابع انرژی خاطرنشان کرد: مطالبه‌گری مؤثر نیازمند آمادگی، هماهنگی و پیگیری مستمر است و باید این موضوع را جدی بگیریم..