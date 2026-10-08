نشست هماهنگی برگزاری جشنواره ایران‌دخت، در محل قرارگاه تعالی زن و خانواده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، فرمانده سپاه فتح استان در جلسه هماهنگی برگزاری جشنواره ایران‌دخت ضمن اشاره به توطئه‌های فرهنگی دشمنان، اظهارداشت: دشمنان با تکیه بر ابزار‌های تبلیغاتی خود تلاش کرده‌اند تا جایگاه حجاب و عفاف را در جامعه تضعیف کنند و این موضوع را به عنوان یک مأموریت در دستور کار خود قرار داده‌اند، اما خوشبختانه در حوزه تجمعات شبانه مردمی، با شکست مواجه شدند.

سردار مثنوی با تأکید بر نقش سازنده جشنواره‌های فرهنگی در ارتقای بصیرت جامعه تصریح کرد:برگزاری جشنواره ایران‌دخت در سطوح ملی و استانی، گامی مؤثر در جهت نمادسازی و تقویت هویت فرهنگی جامعه است.

وی در ادامه با بیان اینکه موفقیت این رویداد نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و هم‌افزایی بین‌دستگاهی است، افزود: باید الگو‌های مشخص و فاخری برای طراحی لباس طراحی، تعیین و احیا شود.

فرمانده سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد همچنین با تأکید بر ضرورت احیای پوشش اصیل محلی گفت: راه‌اندازی چرخه دوخت و توزیع لباس‌های لری و محلی با نظارت اتاق اصناف و در سطح بازار، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.