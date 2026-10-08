به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، پیکر حاج محمدزمان گیلکی بیشه، پدر گران‌قدر شهید والامقام ولی‌الله گیلکی بیشه، صبح امروز با حضور پرشور مردم، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و جمعی از مسئولان در روستای روکن کلا از توابع شهرستان سیمرغ تشییع شد.

مردم قدرشناس روستای روکن کلا و مناطق اطراف، با حضور در این مراسم، پیکر این پدر صبور را تا آرامگاهش بدرقه کردند. حاج محمدزمان گیلکی بیشه که ۹۳ سال داشت، پس از سال‌ها دوری و فراق، در کنار پیکر فرزند شهیدش به خاک سپرده شد و آرام گرفت.

شهید ولی‌الله گیلکی بیشه، فرزند کربلایی محمدزمان، ۱۴ دی ۱۳۴۱ دیده به جهان گشود و ۲۴ تیر ۱۳۶۱ در عملیات رمضان، در منطقه شلمچه به فیض شهادت نائل آمد.