به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این فیلم ، داستان مردی را روایت می‌کند که پس از ، از دست دادن همسر و شغلش، برای بازسازی زندگی و خانواده به روستا بازمی‌گردد و در مسیر مواجهه با گذشته، معنای خانه و ماندن را جست‌و‌جو می‌کند.

در این فیلم، مردی پس از از دست دادن همسر و شغل خود به روستا بازمی‌گردد و فعالیت در حوزه کشاورزی را آغاز می‌کند. او در مسیر بازسازی زندگی، با چالش‌های عاطفی فرزندان و راز‌هایی از گذشته مواجه می‌شود؛ اتفاقاتی که او را به تأمل درباره مفهوم خانه، خانواده و ماندن سوق می‌دهد.

فیلم سینمایی «جایی که ماندیم» محصول قرقیزستان و در ژانر خانوادگی، جمعه ۱۷ مهرماه ساعت ۱۷ از شبکه دو سیما روی آنتن می‌رود.