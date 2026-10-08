همایش دوچرخه‌سواری «همیاران پلیس راهور» در ارومیه برگزار و از شرکت‌کنندگان و فعالان حوزه ایمنی حمل و نقل تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، پلیس راهور شهرستان ارومیه در اقدامی فرهنگی و با هدف ارتقای سطح آگاهی عمومی، همایش دوچرخه‌سواری «همیاران پلیس راهور» را برگزار و از شرکت‌کنندگان و فعالان حوزه ایمنی جاده‌ای تجلیل کرد. این رویداد با هدف ترویج سبک زندگی سالم و همزمان، تأکید بر رعایت اصول ایمنی در مسیر‌های شهری و جاده‌ای برگزار شد.



سرهنگ الماسیان، رئیس پلیس راهور شهرستان ارومیه، در سخنرانی خود در این همایش، از نتایج مثبت اقدامات فرهنگی و آموزشی پلیس خبر داد.

وی با اشاره به روند تصادفات اعلام کرد: «با بهره‌گیری از برنامه‌های آموزشی و ترویجی، شاهد کاهش چشمگیر میزان تصادفات در سطح شهرستان هستیم. به‌ویژه در حوزه ایمنی دانش‌آموزان و خودرو‌های حامل دانش‌آموزان، شاهد روند کاهشی مثبت در آمار تصادفات هستیم که نشان‌دهنده اثربخشی برنامه‌های کنترلی و فرهنگی است.»



سرهنگ الماسیان با اشاره به چالش‌های موجود در جاده‌ها، تأکید کرد که نیرو‌های پلیس راهور در تمامی شرایط جوی و جغرافیایی، از هیچ تلاشی برای حفظ سلامت رانندگان و مسافران دریغ نمی‌کنند. وی افزود: «کار‌های فرهنگی و آموزش‌های مستمر، ابزاری بسیار مؤثر در کاهش تلفات جاده‌ای هستند. برخلاف تصور عمومی، فرهنگ رانندگی صرفاً یک موضوع ساده نیست، بلکه امری ضروری است که نیازمند مدیریت هوشمندانه و سرمایه‌گذاری و صرف هزینه‌های تخصصی در بخش‌های آموزشی است

رئیس پلیس راهور ارومیه با ارائه آماری از وضعیت جاده‌ای، خاطرنشان کرد که روزانه بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ تصادف در سطح شهرستان رخ می‌دهد که علاوه بر تلفات جانی، خسارات مالی قابل توجهی را به جامعه تحمیل می‌کند. وی در ادامه به عوامل اصلی بروز این حوادث پرداخت و گفت: «استفاده از تلفن همراه حین رانندگی و عدم بستن کمربند ایمنی، از اصلی‌ترین عوامل بروز تصادفات هستند که باید از طریق آموزش و نظارت، به طور جدی مدیریت شوند.»

در پایان این همایش، سرهنگ الماسیان بر اهمیت رعایت دقیق نکات ایمنی، به‌ویژه برای کاربران وسایل نقلیه سبک مانند دوچرخه و موتورسیکلت تأکید کرد و از تمامی شرکت‌کنندگان در این همایش برای مشارکت در مسیر‌های ایمن و بدون حادثه قدردانی نمود.