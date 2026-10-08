به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر در جلسه بررسی وضعیت مجتمع گازی پارس جنوبی که با حضور اعضای کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس، با قدردانی از اهتمام استاندار بوشهر، نمایندگان مجلس و مردم شریف کنگان و عسلویه، اظهار کرد: حضور متخصصان و کارگرانی از شمالی‌ترین تا جنوبی‌ترین نقاط کشور در این منطقه، نمادی از وحدت و ایران قوی است.

وی با اشاره به سرعت بازسازی خسارات ناشی از تجاوز دشمن، افزود: به لطف خدا، درحالی که خسارات وارد شده به دشمن در این تقابل هنوز جبران نشده است، متخصصان و دوستان ما در این منطقه با وجود محدودیت‌ها، کار را به سرعت در مسیر پیشرفت قرار دادند که این موفقیت جز با اعتقاد و باور قلبی ممکن نبود.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با تأکید بر لزوم تسریع در روند تکمیل طرح‌ها، تصریح کرد: کارگران و مهندسان امروز در برابر جریان استکبار جهانی آمریکا و صهیونیست‌ها که ظالمانه به مردم ما تعرض کردند، ایستاده‌اند و با کار خود از آنان انتقام می‌گیرند. دستگاه نظارتی مجلس نیز وظیفه دارد در کنار شما باشد و برای رفع موانع پیش‌رو کمک کند.

حجت‌الاسلام پژمان‌فر با بیان اینکه در برخی موضوعات از قبل از جنگ، تکالیف قانونی وجود داشته که گزارش‌های آن ارائه نشده است، اظهار کرد: انتظار داریم این کار‌ها با جدیت تعقیب شود و طبق تفاهم انجام شده، گزارش‌ها ماهانه به کمیسیون ارائه شود. ما بر اساس این گزارش‌های ماهانه مسائل را پیگیری می‌کنیم و هر جا نیاز به کمک باشد حضور خواهیم داشت، اما از طرف دیگر نیز انتظار می‌رود گزارش‌ها به‌موقع و دقیق واصل شود.

وی با اشاره به اهمیت زمان‌بندی‌ها در اجرای طرح‌ها یادآور شد: اگر احساس می‌کنید زمان کافی برای اجرای طرح‌ها پیش‌بینی نشده، جلسه‌های کارشناسی برگزار می‌کنیم و آمادگی اصلاح داریم، اما آنچه به عنوان تفاهم بین قانون‌گذار و دستگاه اجرایی مصوب شده باید اجرا شود و تأخیر در آن پذیرفته نیست مگر اینکه اصلاحات لازم صورت گیرد.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با تأکید بر اینکه در طول این سفر گزارش دقیقی از مسائل استان تهیه خواهد شد، گفت: اقتصاد کشور در این استان رقم می‌خورد و مسائل استان بوشهر متفاوت از دیگر مناطق است. در همین راستا، پرونده‌ای ویژه تشکیل می‌دهیم و همانند استان‌های دیگر، به‌صورت ماهانه درگیر بحث‌ها خواهیم شد تا مسائل به‌طور کامل تعیین تکلیف شود.

حجت‌الاسلام پژمان‌فر با بیان اینکه ظرفیت کمیسیون برای پیگیری مسائل استان بسیار فراتر است، افزود: آمادگی داریم وقت کمیسیون را به این موضوع اختصاص دهیم و در صورت لزوم مسئولان استان و وزرای مربوط را برای تعیین تکلیف نهایی دعوت کنیم.