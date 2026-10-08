مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران با اشاره به طرح جدید «تورم صفر» تاکید کرد : تنها مسیر خرید در این طرح، سامانه شهرزاد است و شهروندان باید در این سامانه احراز هویت شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، مهدی بختیاری‌زاده با بیان اینکه سامانه شهرزاد به تعدادی از سامانه‌های ملی متصل است که اطلاعات خانوارها، دهک‌بندی‌ها، محل سکونت و سایر اطلاعات مربوطه را در اختیار دارد، گفت: پس از ثبت‌نام شهروندان در سامانه، احراز هویت آنها انجام و اطلاعاتشان تطبیق داده می‌شود و پس از تأیید، امکان خرید برای آنها فراهم خواهد شد.

بختیاری‌زاده تصریح کرد: خریدها بر اساس سرانه‌ای است که به بُعد خانوار اختصاص داده می‌شود و این اعتبار روی کد ملی سرپرست خانوار قرار می‌گیرد. وی ادامه داد: شهروندان با ورود به سامانه شهرزاد، خرید خود را انجام داده و پرداخت را نیز در همان سامانه انجام می‌دهند و در ادامه، یک کد رهگیری در اختیار آنها قرار می‌گیرد.

بختیاری زاده گفت: پس از آن، یا پیک خرید را برای شهروندان ارسال می‌کند یا آنها گزینه تحویل حضوری را انتخاب می‌کنند. در صورت انتخاب تحویل حضوری، شهروند به یکی از میادین نزدیک به محل سکونت خود که انتخاب کرده است مراجعه و خرید خود را تحویل می‌گیرد.

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران اضافه کرد: همچنین شهروندان می‌توانند به غرفه‌هایی که در آنها دستگاه‌های پوز تعبیه کرده‌ایم مراجعه کنند. این دستگاه‌ها به سامانه شهرزاد متصل هستند و شهروند با وارد کردن کد ملی سرپرست خانوار که پیش‌تر احراز هویت شده است، وارد سامانه می‌شود، خرید خود را انتخاب می‌کند، کارت می‌کشد و کالا را تحویل می‌گیرد.