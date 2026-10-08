اختتامیه مسابقه قصه‌نویسی زیست‌محیطی «ماموریت ماکان» با حضور دانش‌آموزان، نویسندگان و سفیران محیط‌یار در یاسوج برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیر کل محیط زیست استان گفت: در رویداد ملی قصه‌نویسی «ماموریت ماکان» نزدیک به چهار هزار اثر در سامانه ثبت و بررسی شد.

دیانتی نسب افزود: از میان این آثار، ۳۵۰ نفر به مرحله نیمه‌نهایی راه یافتند و امروز در اختتامیه این مسابقه، ۳۰ برگزیده استانی معرفی شدند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد هدف از برگزاری این برنامه را توجه بیشتر به موضوع محیط زیست در میان کودکان و نوجوانان عنوان کرد و گفت: مشارکت کودکان و نوجوانان در برنامه‌های فرهنگی و آموزشی محیط زیستی می‌تواند زمینه‌ساز تقویت فرهنگ حفاظت از طبیعت در جامعه باشد.

دیانتی‌نسب بیان کرد: قصه و فعالیت‌های فرهنگی از ظرفیت‌های مؤثر برای انتقال مفاهیم زیست‌محیطی به نسل آینده است و برگزاری مسابقاتی مانند «ماموریت ماکان» فرصت مناسبی برای شناسایی و حمایت از استعدادهای دانش‌آموزی در این حوزه فراهم می‌کند.

همچنین به مناسبت روز جهانی کودک بیش از پانصد برنامه‌های متنوعی با شعار لبخند کودکان، الفبای شیرین وطن در استان برگزار می شود.