هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی کف‌پوش‌ها، موکت، فرش ماشینی و صنایع وابسته، امروز با حضور ۱۵۰ شرکت داخلی و خارجی در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران افتتاح شد.

حضور ۱۵۰ شرکت داخلی و خارجی در نمایشگاه بین‌المللی کف‌پوش، موکت، فرش ماشینی و صنایع وابسته

حضور ۱۵۰ شرکت داخلی و خارجی در نمایشگاه بین‌المللی کف‌پوش، موکت، فرش ماشینی و صنایع وابسته



به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ این نمایشگاه از امروز به مدت ۴ روز (۱۶ تا ۱۹ مهرماه) با حضور حدود ۱۵۰ شرکت داخلی و خارجی برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان در آن تازه‌ترین محصولات، تولیدات، طرح‌ها و فناوری‌های روز صنعت کف‌پوش و فرش ماشینی را به نمایش می‌گذارند.

در این دوره، طیف متنوعی از محصولات، شامل: انواع کف‌پوش، موکت و فرش ماشینی، پارکت و لمینت، قطعات و ماشین‌آلات و تجهیزات مرتبط با تولید در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است.

برگزاری این رویداد فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های تولیدکنندگان داخلی، ارائه جدیدترین طراحی‌ها و محصولات، توسعه تعاملات تجاری و ایجاد ارتباط میان فعالان زنجیره صنعت کف‌پوش و فرش ماشینی فراهم می‌کند.

گفتنی است؛ در مراسم افتتاحیه این رویداد، سید کامل تقوی‌نژاد، دبیر هیئت دولت، رضا انصاری، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت و کسری نوری، مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران حضور داشتند.