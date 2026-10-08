به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کابل، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان با تأکید بر اینکه هوش مصنوعی یکی از ارکان اصلی علم و قدرت در جهان معاصر است، گفت: جهان اسلام نباید صرفاً مصرف‌کننده فناوری‌های نوین باشد، بلکه باید با سرمایه‌گذاری، تربیت نیروی انسانی و توسعه همکاری‌های علمی، در تولید و مدیریت این فناوری‌ها نقش‌آفرین شود.

آقای سید روح الله حسینی در کارگاه آموزشی «هوش مصنوعی برای همه» که با حضور استادان و دانشجویان و به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کابل و با همکاری مجتمع آموزشی آزاد افغانستان برگزار شد. افزود: رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از توسعه این همکاری‌ها استقبال می‌کند و تلاش خواهد کرد با برنامه‌ریزی مستمر، زمینه برگزاری کارگاه‌های به‌روز و تخصصی در حوزه‌های مختلف و با بهره‌گیری مشترک از ظرفیت استادان و متخصصان ایرانی و افغانستانی فراهم شود.

رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به پیشینه علمی و تمدنی جهان اسلام اظهار داشت: مسلمانان در دوره‌هایی از تاریخ نه‌تنها همگام با تحولات علمی جهان بودند، بلکه در بسیاری از عرصه‌ها پیشگام محسوب می‌شدند؛ اما امروز بخش‌هایی از جهان اسلام از روند شتابان تحولات علمی و فناوری فاصله گرفته‌اند.

حسینی افزود: اگرچه برخی کشور‌های اسلامی در سال‌های اخیر گام‌هایی در حوزه فناوری برداشته‌اند، اما این اقدامات هنوز با ظرفیت تاریخی و تمدنی جهان اسلام فاصله دارد و برای دستیابی به سهم شایسته در عرصه علم، فناوری، فضای دیجیتال و تولید محتوای علمی، نیازمند حرکت جدی‌تر و سرمایه‌گذاری گسترده‌تر هستیم.

وی علم و فناوری را از مهم‌ترین ارکان قدرت در جهان امروز دانست و تصریح کرد: اگر مسلمانان می‌خواهند در تحولات جهان معاصر نقش مؤثری داشته باشند، باید قدرتمند باشند و یکی از پایه‌های اصلی قدرت در عصر حاضر، علم و دانش است.

رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به ظرفیت روابط اقتصادی ایران و افغانستان اظهار داشت: همان‌گونه که روابط اقتصادی دو کشور نیازمند توسعه است، همکاری‌های فرهنگی، آموزشی، علمی و فناوری نیز باید گسترش یابد.

وی همکاری علمی میان دو کشور را به معنای نفوذ، دخالت یا خودبرتربینی ندانست و گفت: هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین حوزه‌هایی نیستند که یک کشور به تنهایی بتواند همه ظرفیت‌های آنها را در اختیار بگیرد. حتی کشور‌هایی که در برخی مسائل سیاسی و امنیتی با یکدیگر اختلاف دارند، در پروژه‌های علمی و فناوری در مواردی ناگزیر از همکاری هستند؛ بنابراین ایران و افغانستان نیز می‌توانند بر اساس منافع مشترک، همکاری‌های علمی و فناورانه خود را توسعه دهند.

خانم بهیجه سادات، معاون دانشگاه آزاد افغانستان، نیز در این کارگاه با تأکید بر اهمیت علم و آموزش گفت: دانش نقطه پایانی ندارد و هر نسل مسئولیت دارد آموخته‌های خود را به نسل بعد منتقل کند.

معاون دانشگاه آزاد افغانستان از همکاری علمی و آموزشی با دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، مجتمع آموزشی سپید سلامت و ارتباطات علمی با دانشگاه صنعتی شریف به عنوان نمونه‌هایی از این همکاری‌ها یاد کرد و گفت: هدف آن است که همکاری‌های علمی ایران و افغانستان از سطح دیدار‌ها و تفاهم‌نامه‌ها فراتر رفته و به برنامه‌های مشترک آموزشی، دوره‌های تخصصی، پژوهش‌های مشترک، نشست‌های علمی، انتقال دانش و مهارت و ایجاد فرصت‌های جدید دانشگاهی منجر شود.