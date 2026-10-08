با حضور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، عملیات اجرایی هتل چهارستاره با سرمایه‌گذاری یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی در خوی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، با حضور سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان ملی و استانی، عملیات اجرایی هتل چهارستاره در شهرستان خوی آغاز شد.

مجتمع گردشگری، تفریحی و هتل چهارستاره در شهر خوی با کاربری‌های اقامتی، تفریحی، ورزشی و پذیرایی در زمینی به مساحت بیش از ۲۸ هزار مترمربع و با زیربنای بیش از ۱۳ هزار مترمربع اجرا خواهد شد.

هتل چهارستاره این مجموعه با ظرفیت ۵۰ اتاق و ۱۶۰ تخت، با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به ارزش یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان احداث می‌شود و با بهره‌برداری از آن برای ۱۲۰ نفر اشتغال ایجاد خواهد شد.

آغاز این طرح همزمان با افتتاح بارگاه شمس تبریزی، خوی را وارد مرحله‌ای تازه از توسعه گردشگری کرده که در کنار حفاظت و معرفی میراث فرهنگی، توسعه امکانات اقامتی و خدمات مورد نیاز گردشگران را نیز ضروری می‌سازد