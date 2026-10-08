به مناسبت روز حماسه فلسطین آیین پاسداشت چهره و آثار «تمیم برغوثی»، با تحلیل شعر وداع رهبر شهید و رونمایی از قصیده ۲۰۰ بیتی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، تمیم برغوثی، با نگاهی به گذشته و حال، تحلیل خود از نبرد جاری را با پیش‌بینی‌هایی آغاز می‌کند که ریشه در دیدگاه‌های پیشین او دارند. او که در سال ۲۰۲۱ از امکان آزادسازی کامل فلسطین سخن گفته بود، با آغاز عملیات «طوفان الأقصی» در سال ۲۰۲۳ این روند را آغازشده تلقی کرد. اکنون، برغوثی با قاطعیت اعلام می‌کند که آزادسازی فلسطین نزدیک است.



