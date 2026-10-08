دارالقرآن ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بهمئی، با تجهیزات و امکانات به روز به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بهمئی در این مراسم، با اشاره به اهمیت نقش قرآن در تربیت نسل آینده انقلاب اسلامی گفت: تربیت قرآنی زیربنای پیشرفت و مقابله با جنگ نرم دشمن است و امروز بسیج با راه‌اندازی چنین مراکزی، پرچم‌دار ترویج معارف ناب قرآن کریم در جامعه است.