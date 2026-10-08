برنامه‌های تلویزیونی «از خونه شروع کن» در شبکه دو و «نسل امید» در شبکه مستند، با محوریت مهارت‌آموزی و اشتغال‌زایی، و نیز واکاوی اجتماعی موضوع جوانی جمعیت، روی آنتن می‌روند.

روایت کارآفرینی و دغدغه‌های جوانی جمعیت در قاب شبکه دو و مستند سیما

روایت کارآفرینی و دغدغه‌های جوانی جمعیت در قاب شبکه دو و مستند سیما

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در قسمت سی‌ونهم از برنامه «از خونه شروع کن»، داستان موفقیت و پشتکار «اعظم آهنگر» و «معصومه کرمی»، فعالان حوزه بافت فرش و گلیم در استان البرز، روایت می‌شود.

آهنگر که به عنوان راهبر شغلی، زمینه آموزش دو هزار نفر و اشتغال پانصد مددجو را فراهم کرده است، به همراه شاگرد خود تجربیاتشان را به اشتراک می‌گذارند.

همچنین در این برنامه با حضور دکتر فاطمه کریم‌وند، دکتر کمیل رودی و رضا البرزی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان البرز، راهکار‌های تخصصی برای توسعه کسب‌وکار‌های خانگی ارائه می‌شود.

این برنامه با اجرای شاهین جمشیدی، تهیه‌کنندگی علی‌اکبر کریمی و کارگردانی رضا داستانی، پنجشنبه و جمعه هر هفته حوالی ساعت ۱۹:۱۵ از شبکه دو سیما پخش می‌شود.

همچنین در شبکه مستند، برنامه «نسل امید» با نگاهی اجتماعی به پویش ملی فرزندآوری و جوانی جمعیت می‌پردازد.

این مستند ضمن طرح دغدغه‌های مرتبط با خانواده و ازدواج، چشم‌انداز جمعیتی کشور را مورد واکاوی قرار می‌دهد.

«نسل امید» امروز ساعت ۱۷ از شبکه مستند سیما پخش می‌شود و بازپخش آن فردا ساعت ۸ صبح خواهد بود.