بر اساس نتایج سازمان سنجش آموزش کشور، امسال داوطلبان بیشتری در دو بخش خواهران و برادران، حدنصاب حضور در مصاحبه دانشگاه امام صادق (ع) را کسب کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، کل واجدان شرایط مصاحبه در دانشگاه امام صادق ( ع) ، از ۵٬۵۶۵ نفر در سال ۱۴۰۴ به ۶٬۴۶۰ نفر در سال ۱۴۰۵ (۱۶٪ رشد) رسیده است .

بر اساس این گزارش ، رتبه‌ کشوری زیر هزار ، از ۱۴۵ نفر در سال ۱۴۰۴ به ۲۵۸ نفر در سال ۱۴۰۵ (۷۸٪ رشد) و رتبه‌ کشوری زیر ده هزار نیز از ۱٬۱۸۷ نفر در سال ۱۴۰۴ به ۲٬۲۶۲ نفر در سال ۱۴۰۵ (۹۱٪ رشد) رسیده است .

همچنین با وجود افزایش حدنصاب از ۷٬۰۰۰ به ۸٬۵۰۰ ، فهرست اصلی از ۱٬۵۱۱ نفر در سال ۱۴۰۴ به ۲٬۷۰۳ نفر در سال ۱۴۰۵ (۷۹٪ رشد) رسیده است .

در این گزارش آمده است : زمان حضور در مصاحبه دانشگاه امام صادق (ع) ، از طریق پیامک به داوطلبان واجد شرایط اعلام شده است و این داوطلبان می‌توانند با ورود به سامانه‌ gzn۱.isu.ac.ir ثبت‌نام خود را انجام دهند یا تکمیل و نوبت مصاحبه را انتخاب کنند .

قابل توجه داوطلبان آزمون سراسری ۱۴۰۵

به دلیل امکان قبولی موازی، رشته‌های دانشگاه امام صادق (ع) در دفترچه انتخاب رشته نیامده و نیازی به انتخاب آنها نیست. این امتیاز منحصرا برای متقاضیان دانشگاه امام صادق (ع) وجود دارد.

داوطلبانی که پیامک دعوت به مصاحبه گرفته‌اند، برای دریافت نوبت در اسرع وقت به gzn۱.isu.ac.ir مراجعه کنند و همچنین می‌توانید همزمان فرم انتخاب رشته سراسری را هم بدون محدودیت پر و در صورت پذیرش در هر دو، با هر دو قبولی، رشته و دانشگاه دلخواه خود را انتخاب کنند .

داوطلبان همه گروه‌های ریاضی، تجربی و انسانی می‌توانند در دانشگاه امام صادق (ع) تحصیل کنند و اغلب رشته‌ها به‌صورت کارشناسی ارشد پیوسته است.

دانشجویان شهریه نمی‌پردازند و خوابگاه نیز در اختیارشان قرار می‌گیرد و فقط متولدین ۱ مهر ۱۳۸۴ و بعد از آن می‌توانند در دانشگاه امام صادق (ع) پذیرفته شوند.