افشای تصاویر جدید از حملات کوبنده ایران به پایگاه های نظامی امریکا در منطقه، انتقادها را در این کشور به خاطر پیامدهای جنگ تجاوزکارانه ضد ایران و ناتوانی در جنگ برانگیخته است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از نیویورک، افشای تصاویر جدید از حملات کوبنده ایران به پایگاه های نظامی امریکا در منطقه، انتقادها را در این کشور به خاطر پیامدهای جنگ تجاوزکارانه ضد ایران و ناتوانی در جنگ برانگیخته است. در این شرایط سخنرانی انتخاباتی ترامپ در تگزاس و تکرار ادعاهای او درباره جنگ با ایران با واکنش مردم و هو کردن او روبرو شد.