در تایلند بارندگی‌های شدید و سیلاب، از اواسط سپتامبر تاکنون دست‌کم ۶۰ نفر را به کام مرگ کشانده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کوالالامپور، بارندگی‌های شدید و سیلاب در تایلند از اواسط سپتامبر تاکنون دست‌کم ۶۰ نفر را به کام مرگ کشانده و با وجود کاهش آب در برخی مناطق، سطح رودخانه‌ها همچنان در شماری از مناطق این کشور در حال افزایش است.

اداره پیشگیری و کاهش بلایای طبیعی تایلند اعلام کرد سیلاب هم‌اکنون ۲۷ استان از مجموع ۷۷ استان این کشور را درگیر کرده است.

استان پراچین‌بوری در مرکز تایلند یکی از مناطق به‌شدت آسیب‌دیده است؛ طغیان رودخانه‌ها در هفت منطقه این استان، خانه‌های بسیاری را زیر آب برده و بیش از ۱۸۸ هزار نفر را تحت تأثیر قرار داده است. تاکنون ۱۹ نفر نیز در این استان جان باخته‌اند.

در بانکوک نیز از ۱۶ سپتامبر تاکنون چهار نفر بر اثر سیلاب جان خود را از دست داده‌اند. بارندگی‌های شدید اواخر سپتامبر، که میزان آن در چند روز معادل بارش یک ماه بود، بخش‌هایی از پایتخت را زیر آب برد.

هرچند آب‌گرفتگی در بیشتر مناطق بانکوک فروکش کرده، عملیات گسترده پاکسازی در این شهر ادامه دارد؛ زیرا پایتخت تایلند از هفته آینده میزبان نشست‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی خواهد بود.

نخست‌وزیر تایلند نیز که با انتقاد‌هایی درباره نحوه مدیریت بحران سیلاب روبه‌رو شده است، به دستگاه‌های دولتی دستور داده برای جلوگیری از اختلال در برگزاری این نشست‌ها، وضعیت سیلاب و حمل‌ونقل در بانکوک را مدیریت کنند.

در جریان سیلاب‌های اخیر، برخی مناطق بانکوک چند روز در آب فرو رفت، خودرو‌ها در خیابان‌های آب‌گرفته رها شدند و فعالیت مدارس نیز برای دو روز متوقف شد.