به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، رئیس کمیته همگانی کوهنوردی کشور در این جلسه گفت: اولویت اصلی در حوزه ورزش همگانی، آموزش است و با توجه به ظرفیت گسترده کوهپیمایی و کوهنوردی در استان کردستان باید زمینه آشنایی و حضور بیشتر مردم در این رشته فراهم شود.

خاکی مدیرکل ورزش و جوانان کردستان نیز با اشاره به کارنامه مطلوب ورزش همگانی در استان و فعالیت علاقه‌مندان و ورزشکاران رشته کوهنوردی گفت: باید با برنامه‌ریزی و اقدام عملی، زمینه توسعه ورزش همگانی در استان فراهم شود.

در پایان این مراسم از جمعی از ورزشکاران و پیشکسوتان رشته کوهنوردی استان تجلیل شد.