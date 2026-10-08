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یازدهمین نشست سالیانه کمیتههای همگانی هیأتهای کوهنوردی استانهای سراسر کشور امروز به میزبانی استان کردستان در سنندج برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، رئیس کمیته همگانی کوهنوردی کشور در این جلسه گفت: اولویت اصلی در حوزه ورزش همگانی، آموزش است و با توجه به ظرفیت گسترده کوهپیمایی و کوهنوردی در استان کردستان باید زمینه آشنایی و حضور بیشتر مردم در این رشته فراهم شود.
خاکی مدیرکل ورزش و جوانان کردستان نیز با اشاره به کارنامه مطلوب ورزش همگانی در استان و فعالیت علاقهمندان و ورزشکاران رشته کوهنوردی گفت: باید با برنامهریزی و اقدام عملی، زمینه توسعه ورزش همگانی در استان فراهم شود.
در پایان این مراسم از جمعی از ورزشکاران و پیشکسوتان رشته کوهنوردی استان تجلیل شد.