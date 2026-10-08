در ادامه اعتراض‌های گسترده مردمی به سیاست‌های رئیس‌جمهور آمریکا، گردهمایی انتخاباتی دونالد ترامپ در سن آنتونیو ایالت تگزاس با اخلال گسترده از سوی معترضان و حمله فیزیکی به آنان همراه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند گردهمایی انتخاباتی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در شهر سن آنتونیو ایالت تگزاس به آشوب و خشونت کشیده شد و در زمان سخنرانی ترامپ معترضان پی‌درپی سخنان او را قطع کردند و یکی از آنان در هنگام خروج از محل، هدف حمله فیزیکی قرار گرفت.

به گزارش گردهمایی انتخاباتی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز چهارشنبه در شهر سن آنتونیو در ایالت تگزاس با هدف حمایت از کن پاکستون، نامزد جمهوری‌خواهان برای انتخابات ماه نوامبر سنا برگزار شد، اما بار‌ها با اخلال معترضان مواجه شد.

اعتراض آمریکایی‌ها در محل سخنرانی ترامپ

بر اساس این گزارش، در جریان یکی از این اخلال‌ها، هنگامی که یکی از معترضان پس از قطع سخنان ترامپ در حال خروج از میان جمعیت بود، یک طرفدار ترامپ با کلاه قرمز جنبش «ماگا» (آمریکا را مجددا بزرگ کنیم) از پشت سر پیراهن و موی سر او را گرفته و به زمین انداخت. چند تن دیگر از افراد حاضر در تجمع، اما مداخله کردند و فرد مهاجم را از معترض جدا کردند.

ترامپ در میانه این درگیری، سخنان خود را متوقف کرد و سپس به جایگاه بازگشت و در نخستین اظهاراتش پس از این حمله در تلاش برای عادی نشان دادن وضعیت مدعی شد: «بگذارید چیزی از شما بپرسم: آیا چیزی شبیه گردهمایی ترامپ وجود دارد؟ فکر نمی‌کنم.»

او سپس با تمسخر این معترض گفت: «او همین الان دارد به خانه پیش مادرش برمی‌گردد» و در سخنانی اهانت‌آمیز افزود: «چیزی که نمی‌داند این است که مادرش به ترامپ رأی داده است!»

اعتراض معترضان حین سخنرانی ترامپ

بر پایه این گزارش، در پی این حادثه، دست‌کم ۱۲ معترض دیگر سخنرانی ترامپ را برای دقایقی قطع کردند. شبکه «ان‌بی‌سی نیوز» نیز گزارش داد که دست‌کم ۹ معترض از محل گردهمایی اخراج شدند، هرچند آمار رسمی بلافاصله منتشر نشد. در جریان هر وقفه، جمعیت طرفداران ترامپ نیز شروع به هو کردن کردند.

ترامپ در ادامه با تحقیر معترضان، وزن یکی از آنان را به باد تمسخر گرفت و بقیه را «افرادی واقعاً بدقیافه» خواند و مدعی شد: «به شما می‌گویم، آنها برای این کار پول می‌گیرند. اینها معترضان پول‌بگیر هستند. پول آنها را دشمنان ملت ما می‌دهند.» او همچنین افزود: «اگر معترض پول‌بگیر دیگری اینجاست، لطفاً دستش را بالا ببرد و از اینجا برود.»

رئیس‌جمهور آمریکا در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به ادعا‌های دولتش درباره بودجه‌های اختصاص‌یافته به برنامه درمانی «مدیکر»، گفت دولت او «میلیارد‌ها و میلیارد‌ها دلار» بودجه‌ای را یافته که قرار بود برای بهبود این برنامه هزینه شود، اما هرگز هزینه نشده است. او مدعی شد: «ما این پول را همان‌طور که وعده داده بودم به سالمندان آمریکایی بازمی‌گردانیم. من با خوشحالی اعلام می‌کنم که از فردا، بیش از ۲۰ میلیون سالمند تحت پوشش مدیکر، چک یا واریزی بیش از ۱۰۰ دلار دریافت خواهند کرد که بیش از ۱.۴ میلیون نفر از آنان در تگزاس هستند.»

ترامپ همچنین وعده خود مبنی بر پرداخت ۵ هزار دلار به هر شهروند بزرگسال آمریکایی را در صورت پیروزی جمهوری‌خواهان در هر دو مجلس نمایندگان و سنا در انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر تکرار کرد و گفت: «هر چیزی که گفتم، به آن خواهید رسید. آن ۵ هزار دلار را دریافت خواهید کرد و شایسته آن هستید.»

این گردهمایی در حالی برگزار شد که به نوشته دیلی بیست، ترامپ برای حمایت از کن پاکستون، نامزد مورد حمایت خود در انتخابات سنا، به تگزاس سفر کرده بود؛ نامزدی که در نظرسنجی‌های اخیر در نتیجه روند کلی انزجار آمریکایی‌ها از سیاست‌های ماجراجویانه و جنگ‌افروزانه دولت ترامپ و حزب جمهوریخواه، با افت محبوبیت مواجه شده است. رئیس‌جمهور آمریکا در این گردهمایی بار‌ها به جیمز تالاریکو، رقیب دموکرات پاکستون، حمله کرد و او را نیز به تمسخر گرفت.

بر اساس این گزارش، کاهش محبوبیت ترامپ و شرایط نامساعد اقتصادی ناشی از جنگ طولانی‌مدت تجاوزکارانه او علیه ایران، انتظار می‌رود در انتخابات میان‌دوره‌ای ماه آینده به شکل‌گیری موجی از حمایت از دموکرات‌ها منجر شود. سفر‌های متعدد رئیس‌جمهور آمریکا به سراسر این کشور در هفته جاری نیز بخشی از تلاش‌های دقیقه نودی او برای تقویت نامزد‌های جمهوری‌خواه در رقابت‌های کلیدی پیش از روز انتخابات است؛ انتخاباتی که سرنوشت اکثریت مجلس نمایندگان و سنا را برای نیمه دوم دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ تعیین خواهد کرد.