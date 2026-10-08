به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری صداوسیما، سرگئی لاوروف، رئیس دستگاه دیپلماسی روسیه اعلام کرد که مسکو خود را مسئول شکست توافقات درباره حل‌وفصل مناقشه اوکراین نمی‌داند و در موضوع مذاکرات «وجدان آسوده‌ای» دارد.

وی شب گذشته در کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست شورای وزیران کشور‌های مستقل مشترک‌المنافع گفت: «مذاکرات دوجانبه‌ای هم در استانبول با اوکراینی‌ها انجام شد که آنها درست زمانی آن را متوقف کردند که ما پیشنهاد دادیم دستور کار این مذاکرات متنوع‌تر شود. مذاکرات سه‌جانبه‌ای نیز با مشارکت آمریکا، اوکراینی‌ها در ابوظبی برگزار شد که آن هم نه به ابتکار ما متوقف شد؛ بنابراین وجدان ما آسوده است.»

به گفته لاوروف، مسکو پیشنهاد ایالات متحده را که در جریان نشست ولادیمیر پوتین، و دونالد ترامپ در آلاسکا در آگوست سال ۲۰۲۵ مطرح شد، به‌طور کامل پذیرفت. او افزود: «ولی فشار کشور‌های اروپایی بر مواضع ایالات متحده تأثیر گذاشت. اروپا آشکارا اعلام کرده بود که در شکست توافق‌های حاصله در انکوریج نقش داشته است.»

روسیه باید بداند کی‌یف با چه مواضعی به مذاکرات بازخواهد گشت

وزیر امور خارجه روسیه تأکید کرد که مسکو پس از حملات انجام‌شده در روز‌های انتخابات پارلمانی، باید بداند کی‌یف با چه موضعی آماده بازگشت به مذاکرات است. او گفت: «ما آشکارا گفته‌ایم که در چنین شرایطی می‌خواهیم بدانیم ولودیمیر زلنسکی، نمایندگان خود را با چه پیشنهاد‌هایی به مذاکرات خواهد فرستاد. این موضوع برای ما بسیار مهم است؛ و طرف آمریکایی استدلال‌های ما را مورد توجه قرار داد و با درک پذیرفت.»

لاوروف توضیح داد که مسکو پیشنهاد ایالات متحده برای برگزاری مذاکرات پس از انتخابات دوما را پذیرفت و انتظار داشت زمان‌بندی و دیگر جزئیات به‌طور مشترک هماهنگ شود. به گفته وی، پس از موافقت مسکو، کی‌یف اقداماتی انجام داد که در روسیه به‌عنوان تلاش برای اخلال در انتخابات ارزیابی شد، به‌طور ویژه حوادث ۲۰ سپتامبر و حملات به اهداف غیرنظامی، از جمله حوزه‌های رأی‌گیری که تلفاتی نیز در پی داشت.

لاوروف با اشاره به اینکه در چنین شرایطی مسکو می‌خواهد از پیش بداند نمایندگان اوکراین قصد دارند با چه پیشنهاد‌هایی در مذاکرات شرکت کنند، افزود: «تلاش‌های قبلی برای حل‌وفصل دیپلماتیک، از جمله توافق‌های سال ۲۰۱۴، توافق‌های مینسک در سال ۲۰۱۵، توافق‌های پاریس در سال ۲۰۱۹ و مذاکرات روسیه و اوکراین در استانبول در آوریل ۲۰۲۲ است و این ابتکار‌ها شامل راه‌حل‌های مشخصی بودند.»

این دیپلمات بلندپایه توضیح داد که در جریان مذاکرات استانبول، طرف اوکراینی خود پیش‌نویس طرح حل‌وفصل را پیشنهاد کرد و مسکو آن را پذیرفت. این سند از سوی هر دو طرف پاراف شد، اما بعداً روند مذاکرات متوقف شد. لاوروف این موضوع را به مواضع بوریس جانسون، نخست‌وزیر وقت بریتانیا مرتبط دانست و گفت که وی کی‌یف را متقاعد کرد از اجرای طرح پیشنهادی صرف‌نظر کند.