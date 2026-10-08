مدیرعامل شرکت پالایش گاز شهید هاشمی‌نژاد از ثبت رکورد ۱۰ ساله دریافت و فرآورش گاز و افزایش بیش از یک میلیارد مترمکعبی حجم فرآورش این پالایشگاه در ۶ ماه نخست امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یحیی فیضی، مدیرعامل شرکت پالایش گاز شهید هاشمی‌نژاد، گفت: حجم دریافت و فرآورش گاز در ۶ ماه نخست امسال به ۷ میلیارد و ۹۵ میلیون مترمکعب رسید، در حالی که این رقم در مدت مشابه پارسال ۶ میلیارد و ۱۷ میلیون مترمکعب بود که نشان‌دهنده افزایش ۱۸ درصدی تولید است.

وی با اشاره به اینکه این میزان، بالاترین حجم دریافت گاز در ۱۰ سال گذشته در مدت مشابه هر سال برای این مجتمع بوده است، تصریح کرد: این دستاورد حاصل مجموعه‌ای از راهبرد‌ها و برنامه‌های فنی و عملیاتی است.

مدیرعامل شرکت پالایش گاز شهید هاشمی‌نژاد ادامه داد: تلاش شبانه‌روزی کارکنان این مجموعه در اقدام‌هایی مانند کاهش زمان تعمیرات اساسی، انجام به‌موقع و فشرده تعمیرات واحد‌های عملیاتی در مدت ۲۵ روز و اجرای تعمیرات توقف کلی پیشگیرانه در چهار روز، نقش کلیدی در ثبت این رکورد داشته است.

فیضی افزود: بهینه‌سازی فرایند‌های عملیاتی، ارتقای ضریب بهره‌وری تجهیزات و تقویت نظارت‌های فنی و عملیاتی نیز از دیگر عوامل مؤثر در افزایش تولید بوده است.

وی گفت: این اقدام‌ها با هدف تداوم فعالیت پالایشگاه و آمادگی حداکثری برای تأمین پایدار گاز مورد نیاز کشور در ماه‌های سرد سال انجام شده است.