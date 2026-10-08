ارتش آمریکا پس از قتل یک زن ژاپنی در اوکیناوا، در پی افزایش اعتراض‌های مردمی، محدودیت‌های جدیدی را برای نظامیان آمریکایی، مستقر در این جزیره اعمال کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کوالالامپور، ارتش آمریکا پس از قتل یک زن ژاپنی در اوکیناوا که یک تفنگدار دریایی این کشور به دست داشتن در آن متهم شده است، و در پی افزایش اعتراض‌های مردمی، محدودیت‌های جدیدی را برای نظامیان آمریکایی مستقر در این جزیره اعمال کرد.

فرمانده نیرو‌های آمریکایی در اوکیناوا دستور توقف ۴۸ ساعته فعالیت‌های نظامی و برگزاری دوره‌های آموزشی انضباطی را صادر کرده است. همچنین نظامیان آمریکایی به مدت یک ماه با محدودیت رفت‌وآمد شبانه و ممنوعیت مصرف مشروبات الکلی روبه‌رو خواهند بود.

این تصمیم پس از بازداشت یک تفنگدار ۲۰ ساله آمریکایی در ارتباط با مرگ یک زن ۳۹ ساله ژاپنی اتخاذ شده است.

این حادثه در حالی رخ داده است که حضور نظامی آمریکا در اوکیناوا سال‌هاست با اعتراض ساکنان این جزیره روبه‌روست. مردم محلی علاوه بر اعتراض به شمار بالای پایگاه‌های نظامی، نسبت به جرایم، حوادث و آلودگی صوتی ناشی از فعالیت نیرو‌های آمریکایی نیز انتقاد دارند.

در سال ۱۹۹۵، تجاوز سه نظامی آمریکایی به یک دختر ۱۲ ساله، موجب برگزاری یکی از بزرگ‌ترین تجمع‌های اعتراضی در تاریخ اوکیناوا شد و حدود ۸۵ هزار نفر در آن شرکت کردند. در سال ۲۰۱۶ نیز قتل یک زن جوان ژاپنی توسط یک کارمند غیرنظامی مرتبط با پایگاه آمریکا، موج دیگری از اعتراض‌ها را در این جزیره به دنبال داشت.

بر اساس آمار دولت محلی اوکیناوا، از سال ۱۹۷۲ تا پایان سال ۲۰۲۵ بیش از ۶۴۰۰ مورد جرم مرتبط با نیرو‌های نظامی، کارکنان آمریکایی و افراد وابسته به آنها در این منطقه ثبت شده است که حدود ۶۰۰ مورد آن در رده جرایم سنگین از جمله قتل، تجاوز و سرقت قرار داشته است.

نخست‌وزیر ژاپن نیز در واکنش به حادثه اخیر، ضمن محکوم کردن قتل، اعتراض شدید خود را به آمریکا اعلام و خواستار اتخاذ تدابیر جدی برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی شده است.