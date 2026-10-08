برگزاری مسابقات کونگ فو و هنرهای رزمی دختران شمال غرب کشور در تبریز
به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش آموز میناب و شهدای جنگ رمضان مسابقات کونگ فو و هنرهای رزمی دختران شمال غرب کشور با حضور ۶۰ ورزشکار در تبریز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش آموز میناب و شهدای جنگ رمضان در مسابقات کونگ فو و هنرهای رزمی دختران شمال غرب کشور ۶۰ ورزشکار در قالب ۸ تیم از استانهای آذربایجان شرقی،آذربایجان غربی ، اردبیل و زنجان در رده سنی جوانان و بزرگسالان در مدت یک روز در سالن شهید اقدمی تبریز با هم به رقابت پرداختند.
گفتنی است نفرات برگزیده به مسابقات فینال بین منطقهای کشور در تهران راه یافته و عضو تیم ملی خواهند شد.