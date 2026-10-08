برگزاری مسابقات کونگ فو و هنر‌های رزمی دختران شمال غرب کشور در تبریز

به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش آموز میناب و شهدای جنگ رمضان مسابقات کونگ فو و هنر‌های رزمی دختران شمال غرب کشور با حضور ۶۰ ورزشکار در تبریز برگزار شد.