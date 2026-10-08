به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، هواشناسی مازندران با صدور هشدار جوی سطح زرد شماره ۲۳، از فعالیت سامانه بارشی در تمامی مناطق استان از بعدازظهر شنبه ۱۸ مهر تا بعدازظهر یکشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۵ خبر داد.

براساس این هشدار، رگبار باران، رعدوبرق، کاهش دما و وزش باد شدید موقتی از مخاطرات این سامانه خواهد بود.

افزایش روان‌آب و احتمال بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها، آبگرفتگی معابر و احتمال سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیل‌ها، احتمال وقوع صاعقه و کاهش دید به‌ویژه در مناطق مرتفع و احتمال خسارت به سازه‌های کم‌مقاوم و بخش‌هایی از حوزه کشاورزی از آثار این سامانه اعلام شده است.

هواشناسی مازندران توصیه کرد از توقف، اسکان و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری شود و هنگام تردد در جاده‌ها، به‌ویژه محور‌های کوهستانی و مناطق مرتفع، احتیاط لازم صورت گیرد.

همچنین از انجام فعالیت‌های کوهنوردی و گردشگری در شرایط ناپایدار جوی و حضور در فضای باز، مناطق مرتفع و مجاورت سازه‌ها و درختان بلند هنگام وقوع رعدوبرق پرهیز شود.

استحکام و ایمن‌سازی سازه‌های کم‌مقاوم، تابلو‌ها و تجهیزات مستعد آسیب و اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه برای حفاظت از محصولات و تأسیسات کشاورزی نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران مازندران اعلام کرد سایر اقدامات پیشگیرانه و تمهیدات لازم نیز با توجه به شرایط محلی مورد توجه قرار گیرد.