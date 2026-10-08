طبق پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌ غربی، احتمال بارش پراکنده در برخی نقاط استان طی روز جمعه وجود دارد و نیمه جنوبی استان نیز در برخی ساعات شاهد وزش باد نسبتاً شدید خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، اداره کل هواشناسی آذربایجان‌غربی در آخرین گزارش خود از تضعیف فعالیت سامانه بارشی، تداوم جوی نسبتاً آرام تا اواسط هفته آینده و احتمال بارش‌های پراکنده در برخی نقاط استان طی روز جمعه خبر داد.

اداره کل هواشناسی آذربایجان‌غربی اعلام کرد: در شبانه‌روز گذشته و با تضعیف فعالیت سامانه بارشی، بارش‌های خفیف و پراکنده‌ای در برخی نقاط نیمه جنوبی استان روی داد که بیشترین میزان بارش با ۳.۴ میلی‌متر در پیرانشهر ثبت شد.

بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، با خروج سامانه بارشی از منطقه، از امروز تا اواسط هفته آینده جوی نسبتاً آرام در استان حاکم خواهد بود و بارش قابل توجهی پیش‌بینی نمی‌شود.

با این حال، عبور امواج کم‌دامنه از تراز میانی جو می‌تواند در روز جمعه موجب بارش‌های پراکنده در برخی نقاط آذربایجان‌غربی شود.

هواشناسی همچنین از افزایش سرعت وزش باد در برخی ساعات روز‌های آینده خبر داده که این وضعیت در نیمه جنوبی استان گاهی با وزش باد نسبتاً شدید همراه خواهد بود.

از نظر دمایی نیز پس از افزایش نسبی دما در امروز، تغییرات دمایی قابل توجهی برای روز‌های آینده پیش‌بینی نشده است.

در ۲۴ ساعت گذشته، چالدران با دمای ۴.۶ درجه سانتی‌گراد سردترین و پلدشت با ۲۶.۳ درجه گرم‌ترین نقطه آذربایجان‌غربی بودند.