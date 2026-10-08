به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، ارسلان زارع با اشاره به حضور اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در استان و بررسی آخرین وضعیت واحد‌های آسیب‌دیده ناشی از جنگ و قدردانی از اهتمام کمیسیون برای بازدید و بررسی میدانی، گفت: آنچه امروز در جریان این بازدید شاهد بودیم، در کنار آثار و خسارت‌های واردشده، جلوه‌ای ارزشمند از همت، غیرت و تلاش جهادی متخصصان، مهندسان، کارکنان و کارگران پالایشگاه‌های آسیب‌دیده بود که با مسئولیت‌پذیری و روحیه‌ای مثال‌زدنی، برای حفظ و تداوم تولید و خدمت به کشور تلاش کردند.

استاندار بوشهر پس از بازدید از پالایشگاه‌های چهارم و ششم پارس جنوبی، در جلسه بررسی آخرین وضعیت مجتمع گازی پارس جنوبی که با حضور رئیس و اعضای کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: حضور در استان بوشهر و منطقه ویژه اقتصادی و پالایشگاه‌های گازی، نشان از اهتمام رئیس کمیسیون و اعضای آن به موضوع مهم تأمین انرژی کشور است.

وی با بیان اینکه پایداری و استمرار تولید گاز از جمله موضوعات مهم و راهبردی کشور است، افزود: توجه و اهتمام کمیسیون به این مهم نیز نشان از نگاه خوب مجلس شورای اسلامی و پشتیبانی از استمرار خدمات‌رسانی به مردم است.

زارع با تکریم مردم استان بوشهر به عنوان مرزبانان شایسته، یادآور شد: مردم این استان نه فقط در این قطعه از سرزمین و جزیره خارگ، ایستادگی و مقاومت کردند، بلکه همواره میزبانان شایسته‌ای برای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و صادرات ایران و تأمین امنیت انرژی کشور بوده‌اند.

وی با اشاره به فداکاری‌های مردم استان در کنار نیرو‌های مسلح، افزود: در این ایام، ۶۳ نفر از انسان‌های پاک، شایسته و جوانان عزیز در راستای اعتلای آرمان‌های انقلاب اسلامی به ویژه استقلال و عزت این سرزمین از دست دادیم.

استاندار بوشهر ادامه داد: همچنین لازم می‌دانم از مردم شریف، صبور و همراه استان که در این شرایط با آرامش، همدلی و مسئولیت‌پذیری در کنار صنعت و خدمتگزاران خود ایستادند، صمیمانه تشکر و قدردانی کنم.

وی اضافه کرد: آسیب‌های ناشی از جنگ تحمیلی اخیر و از دست دادن بخشی از تولید گاز، فقط چالشی منطقه‌ای یا استانی نبود بلکه مسأله‌ای ملی بوده و دولت برای حل آن توجه خاص داشته است.

زارع در پایان سخنان خود گفت: از کمیسیون محترم اصل نود انتظار داریم گزارش و مشاهدات این بازدید را در مسیر رفع موانع، تأمین منابع و تسریع در بازسازی پیگیری کنند.