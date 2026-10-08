به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شرکت هواپیمایی عراق در بیانیه‌ای با اشاره به آغاز مجدد پرواز‌های نجف به ایران، اعلام کرد که پرواز‌های روزانه از فرودگاه بین‌المللی نجف اشرف به چند فرودگاه ایران اعم از تهران، مشهد و اصفهان انجام خواهد شد.

در این بیانیه آمده است که هدف از بازگشت پروازها، تسهیل جابجایی مسافران و گسترش ارتباطات هوایی منطقه‌ای عراق به ویژه برای ارائه خدمات مذهبی، درمانی و آموزشی است.

شرکت هواپیمایی عراق پرواز‌های نجف به ایران را از اسفند سال گذشته در پی تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، به تعلیق درآورده بود.

اوخرا هفته گذشته، دفتر نخست وزیری عراق اعلام کرد پس از مجموعه‌ای از تماس‌ها و پیگیری‌های نخست وزیر عراق با طرف‌های مربوطه به توافقی منجر شد که بر اساس آن، شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به غیر از شرکت ماهان اجازه خواهند داشت روزانه ۴۰ پرواز از مبدا و به مقصد فرودگاه بین‌المللی نجف اشرف انجام دهند.

در همین چارچوب «علی فالح الزیدی» نخست وزیر عراق تاکید کرد که رفت‌وآمد هوایی تنها جابه‌جایی میان دو فرودگاه نیست، بلکه پلی برای ارتباط میان ملت‌هاست، زیرا در میان مسافران، بیمارانی هستند که در انتظار رسیدن به محل درمان خود هستند، زائرانی که قصد زیارت اماکن مقدس را دارند و خانواده‌هایی که منتظر پیوستن به یکدیگر با سهولت و آسانی هستند. همچنین این رفت‌وآمد از نظر گردشگری، اقتصاد و ارتباطات اجتماعی اهمیت دارد.

دفتر نخست وزیری عراق افزود که الزیدی به پیگیری پرونده‌هایی که به طور مستقیم بر زندگی شهروندان و زائران تاثیر می‌گذارد ادامه خواهد داد و برای رفع موانع موجود بر سر راه حمل‌ونقل و پرواز با تمامی طرف‌های مربوطه در راستای خدمت به عراق، حفظ منافع مسافران و تقویت همکاری و ارتباطات انسانی میان ملت‌ها همکاری خواهد کرد.