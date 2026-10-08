

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نخستین اردوی آماده‌سازی تیم هاکی ۵ نفره پسران کمتر از ۱۸ سال ایران برای حضور در رقابت‌های جام جهانی به میزبانی مصر، از ۱۶ تا ۲۴ مهرماه در کمپ بین‌المللی مجموعه ورزشی آزادی برگزار می‌شود.

تیم هاکی ۵ نفره کمتر از ۱۸ سال پسران ایران، پیش‌تر در رقابت‌های قهرمانی آسیا و انتخابی جام جهانی در کشور عمان، دست به کاری بزرگ زد و با کسب نخستین مدال تاریخ هاکی چمنی ایران، برای نخستین بار جواز حضور در جام‌جهانی را کسب نمود. مقرر گردیده در مسیر آماده‌سازی تیم برای جام جهانی و در صورت محیا بودن شرایط، در راستای تفاهم‌نامه همکاری، اردوی مشترکی نیز با تیم عمان در آن کشور برگزار شود.