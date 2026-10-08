سرپرست وزارت نفت، بر نقش صنعت نفت در پیشبرد اقتصاد کشور تاکید کرد و گفت: اجازه نخواهیم داد توهمات و محاسبات دشمنان ایران به واقعیت تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حمید بورد در پیامی که در شبکه اجتماعی منتشر کرد، نوشت: صنعت نفت امروز زنده‌تر، مصمم‌تر و توانمندتر از همیشه پای کار ایران است.

وی افزود: با توکل بر خدا، به پشتوانه مردم و با تکیه بر تخصص و توان کارکنان صنعت نفت، چرخ اقتصاد کشور را با شتاب بیشتری به حرکت درآورده و اجازه نمی‌دهیم توهمات و محاسبات دشمنان ایران به واقعیت برسد.