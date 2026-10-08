با حضور دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور جلسه توجیهی و تبینی طلاب طرح امین کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج برگزار شد.

جلسه توجیهی و تبینی طلاب طرح امین کهگیلویه و بویراحمد

جلسه توجیهی و تبینی طلاب طرح امین کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در این جلسه با اشاره به جایگاه مهم مدارس و دانشگاه‌ها در تربیت نسل آینده گفت: طلاب طرح امین می‌توانند بهترین مبلغان دین باشند و باید با دانش‌آموزان رفیق شوند و با چهره‌ای خندان و سرشار از محبت با آنان ارتباط برقرار کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین طاهری افزود: حضور طلبه در مدرسه تنها یک حضور تبلیغی نیست بلکه می‌تواند در تربیت فکری اخلاقی و اعتقادی نسل جدید نقش‌آفرین باشد.

وی با اشاره به نقش مدارس و دانشگاه‌ها در جامعه گفت: علم تنها یک بعد ندارد و در کنار بعد علمی‌بعد روحانی و تربیتی نیز اهمیت دارد بنابراین حضور روحانیون در محیط‌های آموزشی می‌تواند مکمل مهمی برای فرآیند تعلیم و تربیت باشد.

حجت الاسلام و المسلمین طاهری با بیان اینکه امروز جمهوری اسلامی از سوی رسانه‌های مختلف مورد هجمه و تخریب قرار دارد گفت: در چنین شرایطی شما سربازان نظام هستید و باید با شناخت درست از فضای جامعه و نسل جدید نقش خود را در عرصه تبیین و روایتگری به‌خوبی ایفا کنید.

وی افزود: ما طرحی را آغاز کرده‌ایم که در صورت استفاده درست از ظرفیت طلاب می‌تواند آثار بسیار خوبی داشته باشد و شما می‌توانید بهترین مبلغان این عرصه باشید، اما شرط آن این است که شیوه ارتباط با نسل جدید را بشناسید.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور خطاب به طلاب طرح امین گفت:چهره شما در مدرسه باید چهره عشق محبت و لبخند باشد نباید تصور کنیم دانش‌آموزی که در مقابل ما ایستاده یا پرسش و حتی اعتراض دارد الزاماً ضد دین است.

وی افزود: این نسل در فضای مجازی و در شرایطی متفاوت از نسل‌های گذشته رشد کرده و بسیاری از آنان تحت تأثیر الگوریتم‌هایی قرار گرفته‌اند که تقدس‌زدایی و مطالبه‌گری را تقویت می‌کند بنابراین اگر می‌خواهیم بر این نسل اثرگذار باشیم باید ابتدا او را بشناسیم و زبان ارتباط با او را پیدا کنیم.

حجت الاسلام و المسلمین طاهری با اشاره به تغییر سبک زندگی و کاهش فاصله‌های فرهنگی در جامعه افزود: امروز رفتار و سبک زندگی یک دختر شیعه در یک نقطه محروم ممکن است تفاوت چندانی با دختری در شمال تهران نداشته باشد چراکه فضای مجازی بسیاری از فاصله‌های جغرافیایی و فرهنگی را از بین برده است.