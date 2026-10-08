۶ طرح راهداری در محدوده خراسان جنوبی و در مسیر راهگذر چابهار–مشهد فعال است که بخش عمده‌ای از آنها با هدف ارتقای ایمنی، بهسازی و نگهداری محور‌های شریانی و پرتردد اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرپرست اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی گفت: ۶ طرح در محدوده خراسان جنوبی و در مسیر راهگذر چابهار–مشهد در حال اجراست که شامل طرح روکش و بهسازی آسفالت در محور‌های شهرستان‌های نهبندان، سربیشه، بیرجند و قاین، طرح اصلاح نقطه پرحادثه مصوب ملی و اجرای عملیات تولید جعبه‌های بتنی با اولویت استفاده در محور‌های شهرستان‌های نهبندان، بیرجند و سربیشه و همچنین یک طرح در حوزه ارتقای ایمنی راه‌ها و نگهداری شبکه استان در محور‌های منتهی به راهگذر چابهار–مشهد است.

ذاکر افزود: اجرای این طرح‌ها با توجه به اهمیت محور‌های کریدور، حجم تردد و سهم قابل توجه ناوگان باری و مسافری در این مسیر، با رویکرد حفظ و ارتقای کیفیت راه، افزایش ایمنی تردد، رفع نقاط پرحادثه دنبال می‌شود.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه ارتقای ایمنی این محور‌ها گفت: طرح اصلاح نقطه پرحادثه زیرگذر بجد نیز با هدف کاهش سوانح و ارتقای ایمنی کاربران جاده‌ای در حال اجراست.

ذاکر افزود: رفع و اصلاح نقاط پرحادثه، بهسازی سطح راه و اجرای طرح‌های ایمنی در محور‌های پرتردد، از جمله اقداماتی است که در چارچوب برنامه‌های راهداری برای ارتقای ایمنی کریدور چابهار–مشهد در محدوده استان دنبال می‌شود.

به گفته وی تلاش کرده‌ایم با برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از ظرفیت‌های موجود، روند اجرای پروژه‌های راهداری را تسریع کنیم تا ضمن ارتقای ایمنی تردد، شرایط مناسب‌تری برای عبور ناوگان حمل‌ونقل کالا و مسافر در این مسیر مهم فراهم شود.

وی افزود: با توجه به حجم بالای تردد در کریدور چابهار–مشهد و نقش آن در توسعه اقتصادی و تقویت ارتباطات حمل‌ونقلی شرق کشور، تکمیل پروژه‌های راهداری در این مسیر می‌تواند در ارتقای ایمنی، بهبود کیفیت تردد، کاهش زمان سفر و افزایش سطح سرویس مناسب برای کاربران جاده‌ای مؤثر باشد.

سرپرست اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی همچنین از پیگیری مستمر برای تأمین اعتبارات مورد نیاز پروژه‌های این محور خبر داد و گفت: راهداری خراسان جنوبی با تمام توان در مسیر بهبود وضعیت راه‌ها، ارتقای ایمنی و افزایش سطح خدمت محور‌های واقع در کریدور چابهار–مشهد گام برمی‌دارد و اجرای پروژه‌ها با نگاه توسعه‌محور و ایمنی‌محور دنبال می‌شود.