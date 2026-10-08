دبیرکل کنفرانس حمایت از فلسطین مجلس شورای اسلامی گفت: شکست‌های پی‌درپی پروژه امریکا و رژیم صهیونی برای ایجاد نظم نوین جهانی و خاورمیانه جدید و سپس عملیات طوفان الاقصی، راهبرد محور عبری ـ غربی برای تغییر معادلات منطقه را با چالش جدی مواجه کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سیدمجتبی ابطحی دبیرکل کنفرانس حمایت از فلسطین مجلس شورای اسلامی در مراسمی به مناسبت سومین سالگرد عملیات طوفان الاقصی با اشاره به اینکه ایالات متحده با همراهی رژیم صهیونی تلاش کردند نظم نوین جهانی و طراحی خاورمیانه جدید را اجرایی کنند، اما با شکست رو‌به‌رو شدند، گفت: ناکامی آنها در اجرای این طرح از شکست در لبنان طی سال ۲۰۰۶ و سپس رویارویی با جریان مقاومت اسلامی شروع شد و نهایتاً عملیات طوفان الاقصی به چالش جدی‌تر برای مستکبران تبدیل شد.

وی ضمن تحلیل روند‌های سیاسی و تحولات منطقه‌ای و جهانی و نهایتاً حملات ۱۱ سپتامبر، اظهار کرد: پس از این رخداد، مسئله اسلام هراسی به یکی از مولفه‌های مهم تحولات سیاسی دنیا تبدیل شد. در واقع آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها با این ترفند درصدد اجرای همان دسیسه شکل دهی نظم نوین جهانی و ایجاد تغییرات بنیادین در خاورمیانه بودند تا بتوانند منافع خودشان را محقق کنند. جریان مقاومت اسلامی با نقش آفرینی موثر فرماندهان مقاومت مانند شهید نصرالله و شهید عماد مغنیه و ... در این راستا اجازه ندادند دسیسه‌چینی‌های صهیونیست‌ها در این کشور عملیاتی شود.

وی ادامه داد: در دوران جنگ ۲۰۰۶، رایس به عنوان وزیر خارجه وقت ایالات متحده، نسبت به تحولات لبنان گفت که شاهد زایمان خاورمیانه جدید هستیم که بیانگر پیگیری سیاست‌های صهیونیست‌ها در این کشور بود. در واقع این سخنان و اظهارنظر‌های آمریکایی‌ها ثابت کرد جنگ در لبنان صرفا منوط به درگیری به حزب‌الله نیست و مسئله کاملاً منطقه‌ای است، زیرا صهیونیست‌ها درصدد تحقق منافع خودشان هستند. بدون شک باید اذعان کرد شکست‌های پی در پی رژیم منحوس صهیونی در لبنان، شکست راهبرد‌های محور عبری - غربی در منطقه بود؛ این موضوع با عملیات طوفان الاقصی نیز کاملا مشهودتر شد.

ابطحی با تاکید بر اینکه پس از عملیات طوفان الاقصی وارد مرحله جدیدی از تحولات جهانی شده‌ایم، خاطرنشان کرد: محور مقاومت و تشیع اکنون در حال ساخت جهانی مبتنی بر موازین خودشان هستند؛ شاید در این راستا شهدایی تقدیم شوند، اما قطعا پیروزی نهایی با جبهه حق خواهد بود و غزه سربلند پیروز و آباد خواهد شد.