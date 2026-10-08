به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مرحله جدید اردوی آماده‌سازی تیم ملی وزنه‌برداری رده‌های سنی نوجوانان و جوانان برای شرکت در پیکار‌های فراملی به میزبانی تهران برگزار خواهد شد.

فدراسیون وزنه‌برداری ایران با صدور بخشنامه‌ای برترین ورزشکاران این رده سنی را به اردوی تیم ملی فراخواند.

براین اساس بردیا کریمی ورزشکار شایسته وزنه‌برداری کردستان نیز به نمایندگی از این استان تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی تیم ملی پیگیری خواهد کرد.

این مرحله از اردوی تدارکاتی تیم ملی از ۱۷ مهرماه در کمپ تیم‌های ملی مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز می‌شود.