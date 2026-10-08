سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آمل، رونمایی از تمبر اختصاصی «برنج دابو آمل» در ششمین نمایشگاه بین‌المللی روستایی و عشایری در تهران خبر داد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، مجید راعی سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آمل گفت: ششمین نمایشگاه بین‌المللی روستایی و عشایری با عنوان «ریشه‌های پایدار، ایران ماندگار» از ۱۶ تا ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود.

وی افزود: در این رویداد که با حضور استان‌ها، شهرستان‌ها، هنرمندان و فعالان حوزه فرهنگ، هنر و ظرفیت‌های بومی و محلی کشور برگزار خواهد شد، غرفه استان مازندران و شهرستان آمل نیز در سالن‌ شماره ۱۱ ــ ۱۰ نمایشگاه پذیرای علاقه‌مندان خواهد بود.

سرپرست اداره فرهنگ وارشاد اسلامی آمل، ادامه داد: یکی از برنامه‌های فرهنگی و هنری غرفه شهرستان آمل در این نمایشگاه، رونمایی از تمبر اختصاصی «برنج دابو آمل» خواهد بود که به سفارش اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آمل و شهرداری دابودشت تهیه و چاپ شده است.

راعی افزود: این تمبر با هدف معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و بومی منطقه و همچنین پاسداشت جایگاه محصول راهبردی برنج در هویت و اقتصاد محلی آمل طراحی و تولید شده است.

وی اضافه کرد: طراحی تمبر اختصاصی برنج دابو آمل توسط رضا راعی، هنرمند توانمند و خوش‌ذوق آملی، انجام شده است که در آن تلاش شده است جلوه‌ای از فرهنگ، هنر و هویت بومی منطقه به تصویر کشیده شود.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آمل ادامه داد: حضور هنرمندان بومی و محلی شهرستان آمل و استان مازندران از دیگر بخش‌های این رویداد خواهد بود و هنرمندان حاضر با اجرای برنامه‌های هنری، ظرفیت‌ها و جلوه‌های فرهنگی و هنری منطقه را به بازدیدکنندگان معرفی خواهند کرد.

ششمین نمایشگاه بین‌المللی روستایی و عشایری با عنوان «ریشه‌های پایدار، ایران ماندگار» از ۱۶ تا ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به غرفه استان مازندران ـ شهرستان آمل در سالن‌ شماره ۱۱ ــ ۱۰ از برنامه‌های این غرفه بازدید کنند.

شهرستان آمل با سطح زیرکشت بیش از ۴۱ هزار هکتار شالیزار و کشت اول، دوم و پرورش رتون سالانه حدود نیمی از برنج تولیدی مازندران و بیش از ۶ میلیون ایرانی را تامین می کند.