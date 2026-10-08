مدیرکل فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: برخی از ایده‌ها و ابتکارات مرحوم استاد غلامعباس سرشور خراسانی در حوزه آموزش و تربیت قرآنی نونهالان، به طرح‌هایی در سطح کشور تبدیل شده و ایده آموزش قرآن از سال نخست دوره ابتدایی، امروز در مدارس کشور در حال اجراست.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد الهی خراسانی در حاشیه نکوداشت نخستین سالگرد رحلت مرحوم استاد خراسانی در مشهد در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی اظهار کرد: این نکوداشت با محوریت «تعلیم و تربیت قرآنی برای نسل امروز» برگزار شده و فرصتی است تا ابعاد مختلف دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و شیوه‌های مبتکرانه این استاد فقید در حوزه تربیت قرآنی مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: مرحوم استاد خراسانی از پیشکسوتان آموزش قرآن در مدارس بودند و سابقه طولانی و ارزشمندی در حوزه تربیت قرآنی نونهالان داشتند. بخشی از ابتکارات و ایده‌های ایشان در طول سال‌های فعالیت، به طرح‌هایی در سطح کشور تبدیل شد و در قالب تألیف کتاب‌های درسی آموزش قرآن و آغاز آموزش قرآن از سال نخست دوره ابتدایی، در مدارس کشور به اجرا درآمد.

مدیرکل فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی ادامه داد: اگرچه اجرای این طرح‌ها در سال‌های گذشته با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده و طبیعتاً نیازمند آسیب‌شناسی است، اما اصل ایده آموزش قرآن از سال‌های نخست تحصیل، ایده‌ای بسیار ارزشمند برای آشنا کردن نسل جدید با معارف و مفاهیم قرآنی است.

الهی خراسانی با اشاره به برگزاری دو پنل علمی در این نکوداشت گفت: پنل نخست به موضوع آموزش قرآن اختصاص دارد و در آن ابعاد مختلف آموزش قرآن به نونهالان در مدارس، از آموزش روخوانی متن قرآن گرفته تا آشنایی با مفاهیم قرآنی و شیوه‌های مبتکرانه‌ای که معلمان می‌توانند در فرایند آموزش به کار گیرند، بررسی می‌شود.

وی تصریح کرد: در این پنل از اساتید پیشکسوت و باتجربه آموزش قرآن در آموزش و پرورش استفاده شده است تا تجربه‌ها و دیدگاه‌های آنان درباره شیوه‌های مؤثر آموزش قرآن به کودکان مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.

وی درباره پنل دوم نیز گفت: این پنل با محوریت مباحث تربیتی برگزار می‌شود و در آن نگاه‌های تربیتی مرحوم استاد خراسانی، دغدغه‌ها، شیوه‌ها و راهبردهای تربیتی ایشان با حضور برخی از همراهان و شاگردان سابق و همچنین اساتید صاحب‌نظر در حوزه علوم تربیتی در حوزه و دانشگاه بررسی خواهد شد.

مدیرکل فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی افزود: جمع‌بندی و نتایج حاصل از این دو پنل علمی در مراسم اختتامیه نکوداشت ارائه خواهد شد و امیدواریم دستاوردهای علمی این برنامه بتواند مورد استفاده فعالان فرهنگی، قرآنی و تربیتی قرار گیرد.

الهی خراسانی در پایان گفت: این نکوداشت با پیگیری کانون فرهنگی تربیتی بیت‌ثقلین، میزبانی اداره کل فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، پشتیبانی مرکز امور قرآنی آستان قدس رضوی و حمایت برخی نهادهای علمی از جمله جهاد دانشگاهی برگزار شده است و مراسم اختتامیه نیز ظهر امروز پس از پایان پنل‌های علمی برگزار خواهد شد.