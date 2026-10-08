روز پر کار وزیر نیرو در سفر به افغانستان؛ با دیدار‌های دو جانبه، آقای علی آبادی با وزیران آب و انرژی و صنعت و تجارت افغانستان همراه بوده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کابل؛ وزیر نیرو، آقای علی آبادی در بدو ورود به فرودگاه کابل مذاکره با مقامات حوزه آب و انرژی افغانستان را مهم‌ترین هدف سفرش اعلام کرد.

آقای علی آبادی در ادامه با وزیران آب و انرژی و صنعت و تجارت افغانستان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

بازدید از نمایشگاه بین‌المللی ابوحنیفه برنامه دیگر آقای وزیر بود؛ نمایشگاهی که با حضور برجسته شرکت‌های ایرانی در مقایسه با ۲۰ کشور حاضر در نمایشگاه همراه بود.

شرکت‌ها، تجار و بازرگانان افغانستان همیشه از محصولات و توانمندی‌های شرکت‌های ایرانی استقبال کرده‌اند و می‌کنند و آقای احمد جان بلال رئیس شرکت‌های دولتی افغانستان که بر فعالیت ۴۴ شرکت دولتی این کشور نظارت دارد نیز از حضور شرکت‌های ایرانی در افغانستان بی نهایت استقبال کرد.