به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این رزمایش با حضور مسئولان و کارشناسان فناوری اطلاعات ستاد انتخابات فرمانداری تهران و مشارکت عوامل اجرایی انتخابات در سطح مناطق و بخشداری‌های تابعه برگزار و طی آن فرآیند‌های مرتبط با تجهیزات و سامانه‌های انتخابات به‌صورت عملی مورد آزمایش و ارزیابی قرار گرفت.

در این مانور، عملکرد دستگاه‌های مکانیزه احراز هویت، صندوق‌های اخذ رأی، زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، وضعیت پهنای باند و کیفیت ارتباطات شبکه، همچنین الزامات پشتیبانی و امنیت شبکه مورد بررسی قرار گرفت تا نواقص و مشکلات احتمالی پیش از برگزاری انتخابات شناسایی و برای رفع آنها اقدامات لازم انجام شود.

همچنین آموزش و آمادگی مربیان و سرگروه‌های اجرایی از دیگر محور‌های این رزمایش بود و مراحل مختلف فرآیند اخذ رأی با هدف افزایش آمادگی عوامل اجرایی و هماهنگی میان سطوح مختلف برگزاری انتخابات مورد تمرین قرار گرفت.

این رزمایش با هدف شناسایی و رفع نواقص احتمالی، ارتقای آمادگی عوامل اجرایی و اطمینان از فراهم بودن زیرساخت‌های فنی، ارتباطی و امنیتی مورد نیاز برای برگزاری مطلوب هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر تهران برگزار شد.