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نخستین رزمایش سراسری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، با هدف ارزیابی زیرساختهای فنی، تجهیزات احراز هویت و صندوقهای اخذ رأی، وضعیت شبکه و آمادگی عوامل اجرایی در محل ستاد انتخابات فرمانداری تهران و همزمان در مناطق و بخشداریهای تابعه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این رزمایش با حضور مسئولان و کارشناسان فناوری اطلاعات ستاد انتخابات فرمانداری تهران و مشارکت عوامل اجرایی انتخابات در سطح مناطق و بخشداریهای تابعه برگزار و طی آن فرآیندهای مرتبط با تجهیزات و سامانههای انتخابات بهصورت عملی مورد آزمایش و ارزیابی قرار گرفت.
در این مانور، عملکرد دستگاههای مکانیزه احراز هویت، صندوقهای اخذ رأی، زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری، وضعیت پهنای باند و کیفیت ارتباطات شبکه، همچنین الزامات پشتیبانی و امنیت شبکه مورد بررسی قرار گرفت تا نواقص و مشکلات احتمالی پیش از برگزاری انتخابات شناسایی و برای رفع آنها اقدامات لازم انجام شود.
همچنین آموزش و آمادگی مربیان و سرگروههای اجرایی از دیگر محورهای این رزمایش بود و مراحل مختلف فرآیند اخذ رأی با هدف افزایش آمادگی عوامل اجرایی و هماهنگی میان سطوح مختلف برگزاری انتخابات مورد تمرین قرار گرفت.
این رزمایش با هدف شناسایی و رفع نواقص احتمالی، ارتقای آمادگی عوامل اجرایی و اطمینان از فراهم بودن زیرساختهای فنی، ارتباطی و امنیتی مورد نیاز برای برگزاری مطلوب هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر تهران برگزار شد.