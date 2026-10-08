شبکه قرآن و معارف سیما مستند «مثل پروانه» را با محوریت زندگی سردار شهید حسین همدانی پخش می‌کند و شبکه ورزش نیز در برنامه «کوه گشت» به موضوع طبیعت‌گردی و امداد کوهستان می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مستند «مثل پروانه» به کارگردانی مهدی امامی، روایتی از زندگی و مجاهدت‌های سردار سرلشکر پاسدار شهید حاج حسین همدانی است.

این اثر که بر اساس کتاب «خداحافظ سالار» نوشته حمید حسام تولید شده است، خاطرات و ابعاد زندگی این فرمانده دفاع مقدس را از زبان همسرش بازگو می‌کند.

سردار همدانی از مستشاران ارشد سپاه پاسداران بود که در مهرماه ۱۳۹۴ در حومه حلب سوریه به شهادت رسید.

این مستند امروز پنجشنبه ۱۶ مهر، ساعت ۱۹ از شبکه قرآن و معارف سیما روی آنتن می‌رود.

همچنین ، برنامه «کوه گشت» امروز پنجشنبه ۱۶ مهر ساعت ۱۴ از شبکه ورزش سیما پخش می‌شود.

این برنامه با پرداختن به فرهنگ طبیعت‌گردی و آموزش حفظ محیط‌زیست از کودکی، بخش‌های متنوعی همچون گفت‌و‌گو با رضا علیپور، نایب‌قهرمان مسابقات ناگویا، نمایش ویدئو‌های ارسالی مخاطبان و بررسی نقش تکنولوژی «موتور پرنده» در امداد و نجات کوهستانی را شامل می‌شود. بازپخش این برنامه جمعه ۱۷ مهر، ساعت ۸ صبح خواهد بود.