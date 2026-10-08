عملیات اجرایی مجتمع آموزشی و پرورشی دارالفنون بیرجند با حضور وزیر آموزش و پرورش و با کمک ۷۰۰ میلیارد تومانی یکی از بانک‌های عامل در بیرجند آغاز شد.

آغاز عملیات اجرایی مجتمع آموزشی و پرورشی دارالفنون بیرجند با حضور وزیر آموزش و پرورش

آغاز عملیات اجرایی مجتمع آموزشی و پرورشی دارالفنون بیرجند با حضور وزیر آموزش و پرورش

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،این مجتمع آموزشی و پرورشی ۳۶ کلاس با مساحت ۱۷ هزار متر مربع، زیربنای ۱۲ هزار متر مربع و سرمایه‌گذاری ۷۰۰ میلیارد تومانی یکی از بانک‌های عامل در بیرجند کلنگ زنی شد.

این مجتمع آموزشی با هدف پرورش استعداد‌های علمی استان دارای امکانات آموزشی مهارت افزایی ورزشی ارگاه‌های آموزشی آزمایشگاه و ... است که برنامه‌های خود را با محوریت پرورش نخبگان علمی دنبال خواهد کرد.

مدیرعامل یکی از بانک‌های عامل خیر در ساخت مدرسه دارالفنون در بیرجند گفت: این مجموعه با هدف ارتقای سطح علمی دانش‌آموزان و فراهم کردن امکانات آموزشی و پژوهشی مناسب برای استعداد‌های برتر استان ساخته می‌شود.

قاسمی از توسعه زیرساخت‌های علمی و پژوهشی در مجموعه‌های آموزشی و دانشگاهی خبر داد و گفت: هدف، تربیت دانش‌آموختگانی است که علاوه بر دانش تخصصی، توانایی اثرگذاری در اقتصاد و پیشرفت کشور را داشته باشند.