احتمال وقوع تندباد‌های لحظه‌ای و بارش‌های به نسبت قابل‌ملاحظه در استان مرکزی پیش‌بینی می‌شود.

پیش‌بینی رگبار و تندباد‌ لحظه‌ای در استان مرکزی، ۱۶ مهر

پیش‌بینی رگبار و تندباد‌ لحظه‌ای در استان مرکزی، ۱۶ مهر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس هواشناسی در توصیف شرایط جوی استان مرکزی گفت: تحلیل و بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان دهنده‌ی افزایش ابر، وزش باد و در بعضی مناطق به‌ویژه نواحی مستعد، احتمال رگبار و رعدوبرق از امروز تا شنبه در برخی ساعات است.

بارش‌ها ماهیت پراکنده داشته و همه مناطق را دربر نخواهد گرفت از طرفی با توجه به ماهیت همرفتی ناپایداری‌ها، در برخی نقاط احتمال وقوع تندباد‌های لحظه‌ای و بارش‌های نسبتاً قابل‌ملاحظه نیز وجود دارد.

از روز یکشنبه پایداری نسبی جو و کاهش ناپایداری‌های همرفتی انتظار می‌رود و شرایط جوی نسبتاً آرام‌تر خواهد شد دمای هوا نیز تا یکشنبه روند کاهشی ملایمی خواهد داشت.