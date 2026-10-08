ابرشرکت‌های فناوری صد‌ها میلیارد دلار برای توسعه زیرساخت‌های خود هزینه می‌کنند، اما پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد تقاضا برای توان محاسباتی هوش مصنوعی دست‌کم تا سال ۲۰۲۷ از ظرفیت عرضه فراتر خواهد رفت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، به نقل از Datafloq؛ آمازون قصد دارد در سال جاری میلادی حدود ۲۲۰ میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌ای هزینه کند؛ بااین‌حال، اندی جسی، مدیرعامل این شرکت، به سرمایه‌گذاران گفته است که حتی با چنین سطحی از هزینه‌کرد نیز آمازون قادر نخواهد بود تمام تقاضای سال ۲۰۲۶ را پاسخ دهد. او انتظار دارد این وضعیت در سال ۲۰۲۷ نیز ادامه پیدا کند.

وقتی بزرگ‌ترین ارائه‌دهنده خدمات ابری جهان نمی‌تواند صرفاً با افزایش هزینه‌ها از کمبود ظرفیت خارج شود، روشن است که منبع کمیاب در صنعت هوش مصنوعی دیگر فقط سرمایه یا تراشه نیست؛ بلکه ظرفیت عملیاتی لازم برای اجرای مدل‌های هوش مصنوعی است. سرمایه‌گذاری‌ها نیز به‌تدریج به سمت همین منبع کمیاب حرکت می‌کنند.

کمبود ظرفیت در درآمد شرکت‌های ابری نمایان شده است

جسی در تماس تلفنی مربوط به گزارش عملکرد سه‌ماهه دوم آمازون اعلام کرد که این شرکت، حتی با سطح فعلی سرمایه‌گذاری، در سال ۲۰۲۶ از پاسخ‌گویی به کل تقاضای بازار ناتوان خواهد بود. او افزود: «به اعتقاد من، این وضعیت در سال ۲۰۲۷ نیز ادامه خواهد داشت.»

بر اساس گزارش آمازون، ارزش سفارش‌های معوق و تعهدات قراردادی تحقق‌نیافته بخش خدمات وب آمازون (AWS) به ۴۹۶ میلیارد دلار رسیده است؛ رقمی که با نرخی سه‌رقمی نسبت به سال گذشته رشد کرده است. درآمد AWS نیز با رشد ۳۷ درصدی به ۴۲.۲ میلیارد دلار رسید.

دیگر شرکت‌های بزرگ فناوری نیز از شرایط مشابهی خبر می‌دهند. درآمد خدمات ابری آژور مایکروسافت در چهارمین فصل مالی این شرکت ۴۳ درصد افزایش یافت، اما ایمی هود، مدیر مالی مایکروسافت، اعلام کرد که تقاضا همچنان از ظرفیت موجود فراتر است.

درآمد بخش ابری گوگل نیز با رشد ۸۲ درصدی به ۲۴.۸ میلیارد دلار رسید و ارزش تعهدات و سفارش‌های معوق این بخش به ۵۱۴ میلیارد دلار افزایش یافت. متا نیز پیش‌بینی کرده است که سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌ای آن در سال ۲۰۲۶ بین ۱۳۰ تا ۱۴۵ میلیارد دلار باشد.

بر اساس گزارش‌های مالی و اظهارات مدیران این شرکت‌ها در ژوئیه ۲۰۲۶، آمازون، آلفابت و متا در مجموع حدود ۵۴۵ تا ۵۷۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری سرمایه‌ای برای سال جاری برنامه‌ریزی کرده‌اند. باید توجه داشت که سال مالی ۲۰۲۷ مایکروسافت از ژوئیه ۲۰۲۶ آغاز شده است؛ بنابراین، ارقام این شرکت با سال تقویمی مطابقت ندارند.

ارزش سفارش‌های معوق به تعهدات قراردادی ثبت‌شده‌ای اشاره دارد که هنوز به درآمد تبدیل نشده‌اند. در کنار هشدار‌های آمازون و مایکروسافت درباره محدودیت ظرفیت، این ارقام نشان می‌دهند که مشتریان خواهان توان محاسباتی بیشتری از آن چیزی هستند که ارائه‌دهندگان خدمات در شرایط کنونی می‌توانند تأمین کنند.

ارزش‌گذاری ۱۴.۵ میلیارد دلاری بر پایه سفارش‌های معوق

روزنامه وال‌استریت ژورنال در ۶ اکتبر گزارش داد که شرکت لامبدا (Lambda)، ارائه‌دهنده خدمات ابری هوش مصنوعی با حمایت انویدیا، در حال جذب سرمایه‌ای تا سقف ۴ میلیارد دلار در آخرین دور تأمین مالی خصوصی خود پیش از عرضه اولیه سهام است؛ عرضه‌ای که این شرکت برای سال ۲۰۲۷ هدف‌گذاری کرده است.

بر اساس این گزارش، بلک‌استون و کوتئو منیجمنت رهبری این دور سرمایه‌گذاری را بر عهده دارند. ارزش‌گذاری لامبدا، پیش از احتساب سرمایه جدید، ۱۴.۵ میلیارد دلار برآورد شده است. این دور تأمین مالی هنوز نهایی نشده و لامبدا نیز از اظهارنظر درباره آن خودداری کرده است.

مهم‌ترین عامل توضیح‌دهنده این ارزش‌گذاری، حجم سفارش‌های معوق شرکت است. به گزارش وال‌استریت ژورنال، ارزش این سفارش‌ها از ۱۵ میلیارد دلار در ژوئن به ۵۰ میلیارد دلار در سپتامبر افزایش یافته است.

البته سفارش‌های معوق را نباید با درآمد تحقق‌یافته یکسان دانست. این سفارش‌ها تنها زمانی به درآمد تبدیل می‌شوند که لامبدا ظرفیت فروخته‌شده را واقعاً در اختیار مشتریان قرار دهد. بنابراین، توانایی تحویل به‌موقع ظرفیت، مهم‌ترین ریسک پشت این ارزش‌گذاری است.

شواهد موجود نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران برای تقاضای قراردادی مربوط به ظرفیت محاسباتی کمیاب ارزش بالایی قائل‌اند. لامبدا دسترسی به منابع محاسباتی را عرضه می‌کند که آمازون و مایکروسافت می‌گویند در تأمین آن با محدودیت مواجه‌اند. حجم سفارش‌های معوق این شرکت نیز حاکی از آن است که مشتریان پیش از تحویل ظرفیت، قرارداد‌های خود را منعقد می‌کنند.

بااین‌حال، ریسک اصلی همچنان پابرجاست: ارزش‌گذاری مبتنی بر سفارش‌های معوق به توانایی شرکت در تحویل ظرفیت فروخته‌شده وابسته است.

توسعه‌دهندگان مدل‌های هوش مصنوعی به مشتریان ابر‌های مبتنی بر پردازنده گرافیکی تبدیل شده‌اند

شرکت جی‌ام‌آی کلاد (GMI Cloud) در اول اکتبر از تأمین مالی ۶۶۸ میلیون دلاری خود خبر داد. این بسته شامل ۲۲۳ میلیون دلار سرمایه‌گذاری سهامی در دور سری B و یک تسهیلات اعتباری ۴۴۵ میلیون دلاری است.

سرمایه‌گذاری سهامی را شرکت سرمایه‌گذاری آرک‌آی‌وی (ARCHIV) مستقر در سان‌فرانسیسکو رهبری کرده و انویدیا نیز در آن مشارکت داشته است. تسهیلات اعتباری را بانک سی‌تی‌بی‌سی (CTBC) هدایت می‌کند. این شرکت ارزش‌گذاری خود را اعلام نکرده است.

جی‌ام‌آی کلاد می‌گوید درآمد تکرارشونده سالانه مبتنی بر قرارداد‌های منعقدشده آن اکنون بیش از ۹ برابر سطح پایان سال ۲۰۲۵ است. در همین دوره، درآمد تکرارشونده سالانه حاصل از خدماتی که واقعاً در محیط عملیاتی مشتریان ارائه می‌شوند، بیش از ۴.۵ برابر شده است.

این پلتفرم در حال حاضر هفته‌ای حدود چهار تریلیون توکن پردازش می‌کند. به گفته شرکت، منابع مالی جدید برای افزایش ظرفیت در ایالات متحده، تایوان و دیگر بازار‌های منطقه آسیا و اقیانوسیه، توسعه خدمات استنتاج هوش مصنوعی و جذب نیروی انسانی استفاده خواهد شد.

از جمله مشتریان معرفی‌شده این شرکت می‌توان به فایروورکس‌ای‌آی (Fireworks AI)، اوپن‌روتر (OpenRouter) و نوس ریسرچ (Nous Research) اشاره کرد؛ شرکت‌هایی که در توسعه مدل‌ها، ارائه خدمات مبتنی بر مدل‌های هوش مصنوعی یا مسیریابی درخواست‌ها نقش دارند.

چنیو ژائو، هم‌بنیان‌گذار فایروورکس، جی‌ام‌آی کلاد را یکی از قوی‌ترین و قابل‌اعتمادترین تأمین‌کنندگان این شرکت در زمینه سامانه‌های مبتنی بر انویدیا GB۲۰۰ و GB۳۰۰ NVL۷۲ توصیف کرده است. این تأکید بر قابلیت اطمینان، اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا کمبود ظرفیت، توانایی ارائه‌دهندگان برای تحویل پایدار خدمات را به یکی از مهم‌ترین معیار‌های رقابت تبدیل می‌کند.

ساختار تأمین مالی جی‌ام‌آی کلاد نیز نکته قابل‌توجهی دارد. حدود دوسوم از کل منابع جدید، یعنی ۴۴۵ میلیون دلار از مجموع ۶۶۸ میلیون دلار، از طریق بدهی تأمین می‌شود.

همچنین، فاصله میان رشد درآمد قراردادی و درآمد عملیاتی نشان می‌دهد که تقاضای ثبت‌شده در قرارداد‌ها سریع‌تر از ظرفیت فعال و در حال ارائه خدمات رشد کرده است. در چنین شرایطی، بخش عمده منابع مالی جدید شرکت نیز از طریق استقراض تأمین شده است.

رشد استنتاج هوش مصنوعی و فاصله فناوری‌های فضایی با کاربرد تجاری

شرکت مشاوره‌ای دلویت در نوامبر ۲۰۲۵ پیش‌بینی کرد که استنتاج هوش مصنوعی در سال ۲۰۲۶ حدود دوسوم کل توان محاسباتی مصرف‌شده در این حوزه را به خود اختصاص دهد. این پیش‌بینی بازتاب‌دهنده تغییر تمرکز صنعت از آموزش مدل‌ها به استفاده عملی از آنها برای پاسخ‌گویی به پرسش‌های سازمانی و مصرف‌کنندگان است.

دلویت همچنین انتظار داشت بخش عمده این پردازش‌ها همچنان روی تراشه‌های تخصصی و گران‌قیمت هوش مصنوعی انجام شود؛ تراشه‌هایی پرمصرف از نظر انرژی که ارزش بازار آنها دست‌کم به ۲۰۰ میلیارد دلار می‌رسد و عمدتاً در مراکز داده بزرگ مستقر هستند، نه در دستگاه‌های لبه شبکه.

این ارقام پیش‌بینی هستند، اما آمار جی‌ام‌آی کلاد درباره پردازش هفتگی چهار تریلیون توکن، نمونه‌ای از مقیاس فعالیت‌های استنتاج در زیرساخت‌های فعلی را نشان می‌دهد.

در سوی دیگر این رقابت برای دسترسی به ظرفیت محاسباتی، فضا قرار دارد. گوگل در اول اکتبر نمونه اولیه‌ای از پروژه سان‌کچر (Project Suncatcher) را با چهار واحد پردازش تنسور (TPU) به فضا فرستاد. این ماهواره با همکاری پلنت لبز (Planet Labs) ساخته شده و با موشک اسپیس‌ایکس به مدار زمین منتقل شده است.

هدف این مأموریت، بررسی عملکرد تراشه‌ها در شرایط پرواز فضایی، تابش‌های محیطی و نوسانات شدید دماست. تراویس بیلز، مدیر این پروژه، گفته است که در پنج سال آینده استفاده از این فناوری از نظر هزینه ارزان‌تر از پردازش زمینی نخواهد بود و احتمالاً رسیدن به چنین نقطه‌ای زمان بیشتری می‌برد.

اسپیس‌ایکس نیز گام بلندپروازانه‌تری را در سطح طرح و برنامه مطرح کرده است. این شرکت در ژانویه از کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا درخواست مجوز کرد تا بتواند حداکثر یک میلیون ماهواره را به‌عنوان مراکز داده مداری به کار گیرد.

در اسناد ارائه‌شده، اسپیس‌ایکس ادعا کرده است که پرتاب سالانه یک میلیون تن ماهواره می‌تواند هر سال ۱۰۰ گیگاوات به ظرفیت محاسباتی هوش مصنوعی اضافه کند. این ارقام، ادعا‌های مطرح‌شده در پرونده شرکت هستند و نباید آنها را با ظرفیت عملیاتی تحقق‌یافته یکسان دانست.

پردازش فضایی نشان می‌دهد شرکت‌ها تا چه اندازه برای دسترسی به انرژی و فضای مناسب به دنبال گزینه‌های جدید هستند. بااین‌حال، بر اساس برآورد مدیر پروژه سان‌کچر، این فناوری دست‌کم در بیش از پنج سال آینده از نظر هزینه با مراکز داده زمینی رقابت نخواهد کرد. بنابراین، در کوتاه‌مدت، بخش اصلی ظرفیت موردنیاز بازار همچنان باید از مراکز داده مستقر روی زمین تأمین شود.

دولت‌ها ظرفیت محاسباتی را دارایی راهبردی می‌دانند

بر اساس داده‌های رصد خوشه‌های محاسباتی مؤسسه اپوک‌ای‌آی (Epoch AI)، حدود سه‌چهارم عملکرد محاسباتی خوشه‌های پردازنده گرافیکی جهان در ایالات متحده و ۱۵ درصد آن در چین متمرکز است. این برآورد بر داده‌های مه ۲۰۲۵ تکیه دارد و طبق توضیح این مؤسسه، برخی موارد برنامه‌ریزی‌شده و نامطمئن را نیز در بر می‌گیرد.

اپوک‌ای‌آی همچنین برآورد کرده است که آمازون، گوگل، متا، مایکروسافت و اوراکل در مجموع تا سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۵ مالک ۷۱ درصد از کل ظرفیت محاسباتی انباشته هوش مصنوعی در جهان بوده‌اند؛ سهمی که در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۴ حدود ۶۳ درصد بود.

این تمرکز نشان می‌دهد بخش بزرگی از ظرفیت موردنیاز صنعت هوش مصنوعی در اختیار تعداد محدودی از شرکت‌ها قرار دارد؛ شرکت‌هایی که سایر بازیگران بازار برای دسترسی به منابع محاسباتی به آنها وابسته‌اند.

دولت آمریکا نیز مستقیماً جریان صادرات تراشه‌ها را تنظیم می‌کند. بر اساس مقررات وزارت بازرگانی آمریکا که از ۱۵ ژانویه ۲۰۲۶ اجرایی شد، صدور مجوز صادرات تراشه‌های رده H۲۰۰ به چین و ماکائو از سیاست رد پیش‌فرض درخواست‌ها به بررسی موردی تغییر یافت.

این تغییر با شروطی همراه است که آزمایش توسط طرف ثالث و محدودیت مجموع صادرات به سقف ۵۰ درصد محموله‌های ارسالی آمریکا را شامل می‌شود.

چین نیز از سوی خود در حال تأمین مالی توسعه زیرساخت‌های محاسباتی است. جیانگ یی، سخنگوی کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات چین، در ۳۱ ژوئیه اعلام کرد که انتظار می‌رود شبکه‌های توان محاسباتی این کشور بین سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ حدود چهار تریلیون یوان، معادل تقریبی ۵۸۹.۲ میلیارد دلار، سرمایه‌گذاری مستقیم جدید جذب کنند. به گفته او، اتکای اصلی این توسعه بر سرمایه‌گذاری شرکت‌ها خواهد بود.

در کنار سیاست‌گذاری و تأمین مالی، اجرای مقررات نیز اهمیت دارد. اپوک‌ای‌آی برآورد کرده است که تا پایان سال ۲۰۲۵ بین ۲۹۰ هزار تا ۱.۶ میلیون واحد معادل H۱۰۰ به‌صورت قاچاق وارد چین شده‌اند. برآورد میانه این مؤسسه ۶۶۰ هزار واحد است؛ رقمی که تقریباً معادل یک‌سوم کل توان محاسباتی چین برآورد شده است.

وزارت دادگستری آمریکا نیز در اول اکتبر از بازداشت گرگ لوئی، از شرکت ارث‌مید کامپیوتر (Earthmade Computer)، خبر داد. او متهم است در طرحی برای قاچاق سرور‌های مجهز به پردازنده‌های گرافیکی مشمول کنترل صادرات، به ارزش بیش از ۳۰۰ میلیون دلار، از مسیر مالزی و سنگاپور به چین مشارکت داشته است.

این اتهامات در قالب کیفرخواست مطرح شده‌اند و به معنای اثبات جرم نیستند؛ لوئی تا زمان اثبات جرم، بی‌گناه فرض می‌شود.

مجموع این تحولات نشان می‌دهد دولت‌ها اکنون ظرفیت محاسباتی را مستقیماً از طریق صدور مجوز، تأمین مالی و اجرای مقررات کنترل می‌کنند. ازاین‌رو، برنامه توسعه ظرفیت یک شرکت تنها به دسترسی به تراشه و انرژی وابسته نیست، بلکه سیاست‌های تجاری و محدودیت‌های صادراتی نیز بر آن تأثیر می‌گذارند.

کمبود ظرفیت چه معنایی برای مشتریان سازمانی دارد؟

پیامد این شرایط برای مشتریان سازمانی کاملاً عملی است. بیشتر شرکت‌ها به‌جای ساخت مراکز داده و زیرساخت‌های اختصاصی، ظرفیت محاسباتی را از ارائه‌دهندگان خدمات اجاره خواهند کرد. گزارش‌های مالی شرکت‌های بزرگ نیز نشان نمی‌دهد که این الگوی استفاده از خدمات ابری در حال کنار رفتن باشد.

ریسک اصلی به این بستگی دارد که چه شرکتی ظرفیت موردنیاز را تأمین می‌کند و آیا می‌تواند آن را در زمان مقرر تحویل دهد یا خیر. آمازون و مایکروسافت می‌گویند تقاضا از ظرفیت قابل‌عرضه آنها بیشتر است. از سوی دیگر، در جی‌ام‌آی کلاد، رشد درآمد قراردادی بیش از دو برابر رشد درآمد حاصل از خدمات فعال بوده است.

در چنین شرایطی، ظرفیت محاسباتی باید در کنار انتخاب مدل هوش مصنوعی، به یکی از موضوعات اصلی تصمیم‌گیری در فرایند تأمین فناوری تبدیل شود.

شرکت‌هایی که قصد دارند عامل‌های هوش مصنوعی را در محیط عملیاتی به کار بگیرند، باید از ارائه‌دهندگان خدمات بپرسند چه میزان ظرفیت به‌طور مشخص برای آنها رزرو شده است، این ظرفیت از چه تاریخی در دسترس خواهد بود و در صورت تأخیر در تحویل، چه سازوکاری برای جبران وجود دارد.

عامل‌های هوش مصنوعی که به‌صورت مستمر فعالیت می‌کنند، در تمام مدت به منابع استنتاج نیاز دارند. بنابراین، تأخیر در تحویل ظرفیت می‌تواند مستقیماً به تأخیر در عرضه محصول یا راه‌اندازی خدمات جدید منجر شود.

دو شاخص در سال آینده می‌توانند این ارزیابی را محک بزنند. نخست، اینکه آیا لامبدا قادر خواهد بود سفارش‌های معوق ۵۰ میلیارد دلاری خود را به ظرفیت عملیاتی تحویل‌شده تبدیل کند و مسیر خود را برای عرضه اولیه سهام در سال ۲۰۲۷ پیش ببرد یا خیر.

شاخص دوم، تحقق پیش‌بینی آمازون درباره ادامه کمبود ظرفیت در سال ۲۰۲۷ است؛ اینکه آیا این کمبود ادامه خواهد یافت یا عرضه سریع‌تر از انتظار افزایش می‌یابد و فاصله میان عرضه و تقاضا کاهش پیدا می‌کند.

اگر کمبود ظرفیت ادامه یابد، ارزش‌گذاری بالای شرکت‌هایی که بر پایه تقاضا برای توان محاسباتی شکل گرفته‌اند، ممکن است توجیه‌پذیرتر به نظر برسد. اما اگر عرضه به‌سرعت افزایش یابد و کمبود فروکش کند، این ارزش‌گذاری‌ها با بررسی و تردید بیشتری مواجه خواهند شد.

رقابت در صنعت هوش مصنوعی دیگر صرفاً بر سر ساخت مدل‌های بزرگ‌تر یا توسعه نرم‌افزار‌های پیشرفته‌تر نیست. توانایی تأمین برق، دسترسی به تراشه‌های تخصصی، ساخت مراکز داده و تحویل به‌موقع ظرفیت محاسباتی، به عوامل تعیین‌کننده‌تری در این رقابت تبدیل شده‌اند. تا زمانی که تقاضا از عرضه پیشی می‌گیرد، ظرفیت محاسباتی نه‌تنها یک منبع فنی، بلکه یک دارایی اقتصادی و راهبردی خواهد بود.