معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری منطقه ۱۸ از اجرای عملیات گسترده خط‌کشی و ایمن‌سازی ۳۵ کیلومتر از معابر و شریان‌های ارتباطی جنوب شهر با هدف ارتقای ایمنی تردد و کاهش احتمال وقوع سوانح رانندگی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مجید اردکانی با اشاره به اهمیت خط‌کشی و آشکارسازی مسیر‌های تردد اظهار کرد: این عملیات در سه بخش خط‌کشی محوری، خط‌کشی دوجزئی و اجرای علائم مربوط به سرعت‌گیر‌ها انجام شده و بخش قابل توجهی از معابر منطقه را تحت پوشش قرار داده است.

وی افزود: خیابان‌های خلیج فارس، ابوسعید، نوروزآباد، هلال‌احمر، فردی، سامانی‌پور، ثارالله، پژاند، درختی، آقایی، علیپور و بلوار معلم از جمله محور‌هایی هستند که عملیات خط‌کشی و ایمن‌سازی در آنها اجرا شده است.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری منطقه ۱۸ همچنین از اجرای ۳۰۰ مترمربع خط‌کشی دوجزئی در سطح معابر خبر داد و تصریح کرد: اجرای این اقدامات با هدف افزایش دید رانندگان، نظم‌بخشی به مسیر‌های تردد، کنترل سرعت و ارتقای ایمنی شریان‌های ارتباطی منطقه انجام شده است.

اردکانی در پایان خاطرنشان کرد: استمرار عملیات خط‌کشی، بهسازی علائم ترافیکی و ایمن‌سازی معابر، از جمله برنامه‌های مدیریت شهری منطقه ۱۸ برای ارتقای کیفیت تردد و کاهش مخاطرات ترافیکی در سطح محلات جنوب تهران است