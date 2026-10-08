

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در آخرین ماده از رقابت‌های دوومیدانی ناشنوایان قهرمانی آسیا در پنانگ مالزی، تیم دوی ۴ در ۱۰۰ متر متشکل از، یاشار وقار، مهدی وحیدیان، طارق عبیات و هاشم یادگاری با ثبت حدنصاب ۴۲ ثانیه و ۷۶ صدم ثانیه مقام سوم این ماده را کسب کردند و برنز گرفتند. این آخرین رقابت نمایندگان ناشنوای ایران در مسابقات دوومیدانی قهرمانی آسیا بود. به این ترتیب کاروان ایران در مجموع با کسب ۵ نشان طلا، ۳ نقره و ۴ برنز به کار خود پایان داد.

دقایقی پس از پایان این رقابت و به علت اعتراض برخی تیم‌ها، تیم دوی ۴ در ۱۰۰ کشورمان دیسکالیفه و مدال برنزش پس گرفته شد که با اعتراض کادر فنی ایران مدال برنز به نمایندگان کشورمان در این رشته برگردانده شد.

بدین ترتیب پرونده تیم ملی ناشنوایان ایران در مسابقات دوومیدانی قهرمانی ناشنوایان آسیا با ۱۲ مدال رنگارنگ بسته شد.

اسامی مدال‌آوران تیم ملی دوومیدانی ناشنوایان ایران در زیر آمده است:

علی علیزاده – مدال نقره دوی ۱۵۰۰ متر

هاشم یادگاری – مدال برنز دوی ۱۰۰ متر

هاشم یادگاری – مدال برنز پرش طول

علی علیزاده – مدال طلا دوی ۸۰۰ متر

امیرحسین زارع – مدال طلا پرتاب دیسک

یاشار وقار – مدال طلا دوی ۱۱۰ متر با مانع

تیم ۴ در ۴۰۰ متر ایران متشکل از علی علیزاده، مهران سرافراز، مهدی وحیدیان و محمدمهدی زارع – مدال برنز



دوی ۴ در ۱۰۰ متر متشکل از، یاشار وقار، مهدی وحیدیان، طارق عبیات و هاشم یادگاری - مدال برنز

مهدی وحیدیان – مدال نقره دوی ۲۰۰ متر

الهه گل‌محمدی – مدال طلا پرتاب دیسک

یزدان اسلامی – مدال نقره پرتاب وزنه

طارق عبیان – مدال طلا دوی ۴۰۰ متر با مانع