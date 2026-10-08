به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مرحله استانی یازدهمین دوره المپیاد دانش آموزی بازی‌های فکری رویش در شیراز آغاز شد.

به گفته مدیر کل نوسازی مدارس فارس این دوره از رقابت‌ها با حضور نهصدو ۷۵ دانش آموز از سراسر استان و به مدت دو روز در شیراز برگزار می‌شود.

زاهدان نژاد افزود: شرکت کنندگان از بین دو هزار شرکت کننده در مرحله منطقه‌ای المپیاد در استان به این مرحله استانی راه یافته‌اند و به مدت دو روز به رقابت می‌پردازند.

احمدی، دبیر اجرایی این رقابت‌ها هم با بیان اینکه این مرحله از المپیاد در ۱۱ رشته برگزار می شود افزود: ۵۶ نفر برگزیده، معرفی و به مرحله کشوری المپیاد بازی‌های فکری رویش راه خواهند یافت.

۲۲ مهرماه اختتامیه دهمین و یازدهمین دوره این رقابت‌ها در شیراز برگزار می شود.