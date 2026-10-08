استاندار کرمانشاه گفت: حداقل پنج هزار واحد مسکونی باید تا دهه فجر آماده بهره‌برداری و تحویل به مردم شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی در نشست شورای مسکن استان با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف سریع طرح‌های مسکن گفت: شرایط اقتصادی و افزایش قیمت‌ها و هزینه مصالح ساختمانی ایجاب می‌کند روند اجرای طرح‌های مسکن با سرعت بیشتری دنبال شود و برای طرح‌های دارای مشکل، برنامه زمان‌بندی مشخصی برای تعیین تکلیف ارائه شود.

وی افزود: تجربه نشان داده است طرح‌هایی که به روش گروه‌ساخت اجرا می‌شوند، با سرعت و نتیجه بهتری پیش می‌روند، بنابراین باید طرح‌های قبلی واگذارشده در این قالب نیز بررسی و در اولویت قرار گیرند.

استاندار کرمانشاه همچنین بر تأمین منابع مالی واحد‌های خسارت‌دیده از جنگ تأکید کرد و گفت: باید از ظرفیت املاک و منابع موجود در استان برای تأمین مالی این واحد‌ها استفاده شود و موضوع در شورای مسکن به‌صورت جدی دنبال شود؛ چرا که تأخیر در تعیین تکلیف این واحد‌ها موجب نارضایتی مردم خواهد شد.