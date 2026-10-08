نماینده ولی فقیه در استان، استاندار و فرمانده سپاه قمر بنی‌هاشم علیه السلام استان چهارمحال و بختیاری در پیام مشترکی از حضور حماسی مردم جانفدا در رزمایش جانفدایان بام ایران قدردانی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، در بخشی از این پیام امده است مردان شریف و غیرتمند و شیرزنان دلیر چهار محال بختیاری، مرحبا به همت و دست مریزاد به حضورتان و آفرین به سیل دشمن شکنتان که بار دیگر نشان دادید که اگر از دشمنان خطایی سر زند سایه پروازتان ققنوس وار خرمن خیالشان را به آتش می‌کشد.

در بخشی دیگر از این پیام آمده است زبانمان قاصر است از این که حضور کم نظیر و دشمن شکنتان را بستاییم، اما سر بر آستان معبود می‌ساییم که افتخار داریم در میان شما نفس می‌کشیم و حضور بیش از۴۰هزارنفری شما جانفدایان در سراسر استان نشان داد که روح حماسه و غیرت و بصیرت در شما موج می‌زند،

در ادامه این پیام تاکید شده دشمن غدار بداند که این مردم ریشه در این خاک دارند و قدم بی ریشه‌ها هرگز بر این خاک نخواهد نشست و دست هر متعرضی به این خاک قطع خواهد شد وبدانند در دفاع از ولایت، سنگر بصیرت و مقاومت انقلاب اسلامی را هرگز ترک نکرده و ترک نخواهیم کر