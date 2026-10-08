فردا نماز جمعه ارومیه به امامت حجت الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی، نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه اقامه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نماز جمعه این هفته ۱۷ مهر ماه به امامت حجت الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه اقامه خواهد شد.

پیش از خطبه ها سردار محمد احمدی، فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی سخنرانی خواهد کرد.

ضمنا میز پاسخگویی به سوالات شرعی و گفتگوی اعتقادی نیز برقرار خواهد بود.

خدام نماز جمعه از ساعت ده و نیم پذیرای همشهریان خواهند بود